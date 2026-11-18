Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 11:48

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a fost resimțit și dincolo de granițele României. Locuitori din Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina au simțit mișcarea pământului, iar relatări despre seism au apărut inclusiv în presa din Turcia, Grecia și Polonia. O hartă automată de alertare a inclus 17 țări în aria potențial afectată, însă nu în toate există confirmări că oamenii au simțit cutremurul.

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