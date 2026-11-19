Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 10:34

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită în stare de inconștiență, joi dimineață, 19 noiembrie 2026, pe partea carosabilă a Șoselei Mihai Bravu din București. Un echipaj medical sosit la fața locului a constatat decesul tinerei.

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