O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită în stare de inconștiență, joi dimineață, 19 noiembrie 2026, pe partea carosabilă a Șoselei Mihai Bravu din București. Un echipaj medical sosit la fața locului a constatat decesul tinerei.
Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 07:40, pe 19 noiembrie. La sosirea echipajelor, aceștia au identificat-o pe adolescentă pe șosea, în stare de inconștiență.
La fața locului a intervenit și un echipaj medical, însă, în ciuda intervenției, medicii au declarat decesul.
Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările în care a murit adolescenta
Polițiștii Brigăzii Rutiere au început verificările pentru a stabili cum a ajuns tânăra pe partea carosabilă și ce s-a întâmplat înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat dacă adolescenta a fost victima unui accident rutier și nici dacă au fost implicate alte persoane sau vehicule.
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul. Până la clarificarea situației, nu au fost făcute publice alte detalii despre circumstanțele decesului.