Traficul rutier este complet blocat pe Șoseaua Iancului din București, pe tronsonul dintre Piața Iancului și Mega Mall. Un echipaj SMURD și unul de Poliție au ajuns într-o stație STB din zonă, iar șoferii sunt sfătuiți să evite traseul.
Potrivit mesajelor unor martori, publicate pe InfoTraffic, nu se circulă în direcția Mega Mall. Persoanele aflate în zonă au semnalat prezența ambulanței SMURD și a polițiștilor într-o stație de tramvai.
Șoferului autobuzului 335 i s-ar fi făcut rău
O altă persoană care a relatat situația în grupul de trafic susține că șoferului unui autobuz de pe linia 335 i s-ar fi făcut rău, iar vehiculul ar fi rămas blocat în intersecție.
Informația nu a fost confirmată oficial. Până la momentul publicării, nu existau detalii certe despre starea conducătorului auto sau despre împrejurările în care a fost solicitată intervenția echipajelor de urgență.
Linia 335 circulă între Faur și Complex Băneasa și are stații pe Șoseaua Iancului, inclusiv în zona Mega Mall.
Lucrările la șinele de tramvai îngreunează traficul
Circulația în zonă este deja afectată de lucrările la infrastructura de tramvai. Din 4 noiembrie, șinele dintre Gara Obor și Mega Mall se află în șantier, proiectul fiind programat să continue până în 2029.
Restricțiile au redus spațiul disponibil pentru circulația rutieră, iar orice incident care necesită oprirea unor vehicule de intervenție poate provoca blocaje importante.
Rute alternative pentru șoferi
Cei care se deplasează dinspre Piața Iancului către Mega Mall pot evita tronsonul afectat prin Șoseaua Mihai Bravu, în direcția Pieței Hurmuzachi, apoi pe Bulevardul Basarabia și Bulevardul Pierre de Coubertin.
Pentru cei care au posibilitatea să renunțe la mașină, metroul, pe Magistrala M1, poate fi o alternativă, cu stațiile Piața Iancului și Piața Muncii.