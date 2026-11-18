Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 11:20

Traficul rutier este complet blocat pe Șoseaua Iancului din București, pe tronsonul dintre Piața Iancului și Mega Mall. Un echipaj SMURD și unul de Poliție au ajuns într-o stație STB din zonă, iar șoferii sunt sfătuiți să evite traseul.

Distribuie articolul