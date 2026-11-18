Apar noi indicii în cazul lui Emil Gânj, criminalul din Mureș căutat de autorități de mai bine de un an. Polițiștii ar fi descoperit urme recente de pași în apropierea unei ascunzători improvizate, despre care se crede că a fost folosită de fugar. Ploile puternice din ultima perioadă ar fi distrus o parte din adăpost și ar fi făcut urmele mai ușor de observat. Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca bărbatul să fie ajutat de alte persoane, conform Realitatea PLUS.
Emil Gânj ar fi ieșit din ascunzătoare. Urme noi de pași, descoperite în Mureș
După mai bine de un an de căutări, anchetatorii ar fi descoperit noi indicii care ar putea duce la localizarea lui Emil Gânj. Într-o zonă izolată din județul Mureș, unde polițiștii au desfășurat numeroase verificări, ar fi fost identificate urme recente de pași. Descoperirea vine după o perioadă în care ancheta nu a mai adus informații importante despre locul în care s-ar putea ascunde bărbatul. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că urmele îi aparțin fugarului.
În septembrie 2025, oamenii legii au descoperit o ascunzătoare improvizată folosită de Emil Gânj, amenajată într-o zonă greu accesibilă. Era vorba despre un tunel mascat cu crengi și vegetație, care ducea spre o groapă săpată în pământ. În interior au fost găsite mai multe vase în care fuseseră păstrate alimente, iar analizele efectuate asupra obiectelor au indicat că bărbatul folosise acel loc pentru a se adăposti. După descoperirea vizuinii, căutările au continuat, însă Emil Gânj nu a fost prins.
Ploile puternice ar fi distrus ascunzătoarea. Anchetatorii suspectează că fugarul primește ajutor
Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, ploile abundente ar fi afectat adăpostul improvizat, iar acumulările de apă ar fi făcut imposibilă folosirea acestuia în condițiile de până acum. Pământul înmuiat de precipitații ar fi permis identificarea unor noi urme de pași în apropierea zonei cercetate. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă acestea au fost lăsate de Emil Gânj și dacă bărbatul continuă să se deplaseze prin regiunea în care a fost căutat în ultimele luni.
O altă ipoteză luată în calcul este aceea că fugarul ar beneficia de sprijinul unor persoane care îl ajută să se ascundă și să își procure cele necesare supraviețuirii. Există și suspiciuni că acesta ar avea asupra lui un telefon mobil, prin intermediul căruia ar putea comunica cu eventualii complici. Informațiile nu au fost confirmate oficial, iar polițiștii continuă verificările pentru a stabili dacă noile indicii pot duce la prinderea bărbatului.
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață după uciderea fostei partenere
Emil Gânj este căutat din 8 iulie 2025, când a ucis-o pe Anda Gyurca, fosta sa parteneră, în localitatea Miheșu de Câmpie, județul Mureș. Potrivit anchetei, bărbatul a intrat în locuința tinerei înarmat cu un topor, a spart geamurile și ușa de la intrare, apoi a atacat-o mortal. Ulterior, a incendiat trupul victimei și locuința, după care a fugit. Tânăra avea 23 de ani și obținuse anterior un ordin de protecție împotriva agresorului.
În mai 2026, Tribunalul Mureș l-a condamnat în lipsă la detențiune pe viață pentru omor calificat. Hotărârea a devenit definitivă în luna iunie. Pe 12 noiembrie, Judecătoria Luduș a pronunțat o nouă sentință, de 17 ani de închisoare, pentru infracțiuni comise în februarie 2025, printre care lipsirea ilegală de libertate a fostei partenere. Această ultimă hotărâre nu este definitivă. Deși pedepsele primite de-a lungul timpului însumează aproximativ 135 de ani, pedeapsa rezultantă rămâne detențiunea pe viață.
Bărbatul se află în continuare în urmărire, iar autoritățile încearcă să stabilească unde se ascunde și dacă primește sprijin din partea altor persoane. Noile urme descoperite în județul Mureș ar putea reprezenta o pistă importantă, însă, până la identificarea și capturarea lui Emil Gânj, ipotezele privind locul în care se află rămân neconfirmate.