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Locale· 2 min citire
Microbuz cu 12 elevi, răsturnat în Giurgiu. Doi copii și un însoțitor au fost răniți
Publicat17 nov. 2026, 09:13
Actualizat17 nov. 2026, 09:48
Accident rutier, marți dimineață, 17 noiembrie, pe DN 6 București-Alexandria, în județul Giurgiu. Un microbuz care transporta 12 elevi și un însoțitor a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în afara carosabilului, în apropierea localității Gorneni. În urma accidentului, doi copii și însoțitorul acestora au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului.
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