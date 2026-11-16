Publicat 16 nov. 2026, 22:33 Actualizat 16 nov. 2026, 22:36

Cinci tineri au fost răniți într-un accident rutier produs luni seară, 16 noiembrie 2026, pe DN 10, în județul Buzău. Autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea și a lovit un podeț. La volan se afla un tânăr de 18 ani, care obținuse permisul de conducere cu doar câteva zile înainte.

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