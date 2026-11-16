Andreea Pirui, prinsă de polițiști în Cluj. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, cercetată pentru trafic de droguri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 13:56

Andreea Pirui, fosta concurentă a emisiunii „Puterea Dragostei”, a fost prinsă de polițiști într-o pensiune din Cluj, după aproape două săptămâni în care a fost de negăsit. Vedeta era dată în urmărire generală, după ce judecătorii au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, într-un dosar de trafic de droguri. Potrivit procurorilor DIICOT, aceasta ar fi organizat, alături de un alt inculpat, aducerea unor droguri din Olanda, care urmau să fie vândute în România. Femeia a fost dusă luni, 16 noiembrie, la Curtea de Apel Cluj.

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