Andreea Pirui, prinsă de polițiști în Cluj. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, cercetată pentru trafic de droguri

Andreea Pirui, fosta concurentă a emisiunii „Puterea Dragostei”, a fost prinsă de polițiști într-o pensiune din Cluj, după aproape două săptămâni în care a fost de negăsit. Vedeta era dată în urmărire generală, după ce judecătorii au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, într-un dosar de trafic de droguri. Potrivit procurorilor DIICOT, aceasta ar fi organizat, alături de un alt inculpat, aducerea unor droguri din Olanda, care urmau să fie vândute în România. Femeia a fost dusă luni, 16 noiembrie, la Curtea de Apel Cluj.
Andreea Pirui, prinsă într-o pensiune din Cluj după aproape două săptămâni de căutări
Polițiștii au găsit-o pe Andreea Claudia Pirui într-o unitate de cazare din Cluj, după ce aceasta nu fusese găsită pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă. Pe 4 noiembrie, Tribunalul Cluj admisese solicitarea procurorilor DIICOT și dispusese arestarea sa în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile. Ulterior, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a fost dată în urmărire generală de Poliția Română.
După ce au identificat-o și au prins-o, polițiștii au dus-o pe femeie la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații urmau să analizeze contestația formulată împotriva măsurii arestării preventive. Andreea Pirui contestase decizia Tribunalului Cluj prin intermediul avocatului său, în timp ce autoritățile continuau demersurile pentru localizarea acesteia.
Ce acuzații îi aduc procurorii DIICOT fostei concurente de la „Puterea Dragostei”
Anchetatorii susțin că, în perioada octombrie-noiembrie 2026, Andreea Pirui și un alt inculpat ar fi pus la cale aducerea în România a unor droguri de mare risc și substanțe psihoactive. Cei doi ar fi convins un bărbat în vârstă de 36 de ani să plece în Olanda pentru a cumpăra substanțele interzise, care urmau să fie comercializate în județele Cluj și Sălaj.
Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi i-ar fi pus bărbatului la dispoziție banii necesari pentru cumpărarea drogurilor și i-ar fi acoperit inclusiv cheltuielile de transport și de hrană pe durata deplasării. Totodată, aceștia i-ar fi oferit informații și instrucțiuni pentru procurarea și aducerea substanțelor în țară.
Cocaină și peste un kilogram de substanță psihoactivă, ascunse într-o pernă
Planul ar fi fost dejucat pe 2 noiembrie, când bărbatul de 36 de ani a fost prins în flagrant de anchetatori în municipiul Arad. Acesta revenise din Olanda în calitate de pasager al unei curse internaționale de transport persoane. În bagajele sale, polițiștii au descoperit o cantitate de cocaină și peste un kilogram de substanță psihoactivă, ascunse într-o pernă.
Substanțele descoperite ar fi fost destinate vânzării în județele Cluj și Sălaj. În urma investigațiilor, procurorii DIICOT au identificat mai multe persoane suspectate de implicare în aducerea și comercializarea drogurilor, printre care și Andreea Pirui. În total, patru persoane sunt cercetate în acest dosar.
Andreea Pirui, în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj
După aproape două săptămâni în care nu a fost găsită de polițiști, fosta concurentă a show-ului matrimonial a ajuns luni în fața magistraților de la Curtea de Apel Cluj. Instanța urmează să stabilească dacă măsura arestării preventive dispusă pe numele său va fi menținută.