Un copil de 9 ani a fost rănit după ce o petardă i-a explodat în mână. Minorul a fost transportat la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 21:15

Un copil în vârstă de 9 ani din județul Giurgiu a ajuns la spital după ce a fost rănit de o petardă. Incidentul s-a produs duminică, 15 noiembrie, în localitatea Cosoba, unde mai mulți copii s-ar fi jucat cu materiale pirotehnice. Minorul ar fi ridicat de pe stradă o petardă care nu explodase și ar fi încercat să o aprindă din nou, moment în care aceasta a detonat în mâna sa.

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