Un copil de 9 ani a fost rănit după ce o petardă i-a explodat în mână. Minorul a fost transportat la spital

Un copil în vârstă de 9 ani din județul Giurgiu a ajuns la spital după ce a fost rănit de o petardă. Incidentul s-a produs duminică, 15 noiembrie, în localitatea Cosoba, unde mai mulți copii s-ar fi jucat cu materiale pirotehnice. Minorul ar fi ridicat de pe stradă o petardă care nu explodase și ar fi încercat să o aprindă din nou, moment în care aceasta a detonat în mâna sa.
La fața locului au fost chemate echipajele de intervenție, iar copilul a fost preluat de personalul medical și transportat la o unitate spitalicească din București pentru îngrijiri de specialitate.
Copilul s-a rănit în timp ce se juca cu petarde pe o stradă din Cosoba
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Bolintin-Vale au fost alertați printr-un apel la 112, în jurul orei 14:00. Un bărbat din localitatea Cosoba a anunțat că un copil și-ar fi provocat o rană la mână după ce o petardă a explodat.
Ajunși la locul incidentului, oamenii legii au stabilit că mai mulți minori se aflau pe o stradă din localitate și se jucau cu articole pirotehnice. La un moment dat, băiatul de 9 ani ar fi găsit pe jos o petardă care nu explodase și ar fi încercat să o reaprindă.
Dispozitivul pirotehnic a explodat în mâna copilului, provocându-i răni care au necesitat intervenția medicilor.
Polițiștii au deschis dosar penal după incidentul din Giurgiu
IPJ Giurgiu a transmis că, în urma evenimentului, a fost întocmit un dosar penal. Cercetările vizează posibile infracțiuni de vătămare corporală din culpă și utilizarea fără drept a articolelor pirotehnice.
Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul, inclusiv modul în care minorii au intrat în posesia materialelor pirotehnice.