Accident ca în GTA, în Slatina. O mașină s-a răsturnat pe bulevard și a lovit un autoturism parcat

Un accident rutier mai puțin obișnuit a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe unul dintre bulevardele importante din municipiul Slatina. Un autoturism înmatriculat în județul Argeș s-a răsturnat în mijlocul drumului, după care a izbit și o mașină staționată. Din fericire, șoferul a scăpat fără răni.
Evenimentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, unde autoturismul a ajuns cu roțile în sus, provocând avarii importante ambelor vehicule implicate, arată anchetaonline.ro.
La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani. Potrivit informațiilor transmise de persoane aflate în trafic, acesta ar fi reușit să se evacueze singur din mașina răsturnată, înainte ca echipele de salvare să ajungă la locul accidentului.
În zonă au intervenit pompierii, un echipaj SMURD și polițiștii, pentru gestionarea situației și verificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Accidentul din Slatina a devenit subiect de glume pe internet
Imaginile cu autoturismul răsturnat au circulat rapid pe grupurile de informare rutieră din Slatina, iar internauții au transformat evenimentul într-un motiv de ironii.
Mulți au făcut referire la celebrul joc video GTA, comparând accidentul cu scenele spectaculoase din universul virtual al acestuia.
„S-a crezut în GTA!”, „Reclamă la GTA 6”, „Avea 5 stele la urmărire din GTA” și „O parcare laterală regulamentară” sunt câteva dintre mesajele care au strâns reacții în mediul online.
Alți utilizatori au încercat să găsească explicații pentru felul în care autoturismul a ajuns răsturnat pe un bulevard aparent drept. Nici finalul cursei nu a scăpat de comentariile ironice: „Cred că nu găsise loc de parcare și a lăsat-o acolo”.
Poliția verifică modul în care s-a produs accidentul
Dincolo de comentariile amuzante apărute pe rețelele sociale, accidentul s-a soldat cu pagube materiale importante. Ambele autoturisme au fost serios avariate, însă, potrivit informațiilor disponibile, nu au fost înregistrate victime.
Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs evenimentul rutier și care au fost cauzele care au dus la răsturnarea mașinii.