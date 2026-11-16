Accident ca în GTA, în Slatina. O mașină s-a răsturnat pe bulevard și a lovit un autoturism parcat

Publicat 16 nov. 2026, 09:22 Actualizat 16 nov. 2026, 09:23

Un accident rutier mai puțin obișnuit a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe unul dintre bulevardele importante din municipiul Slatina. Un autoturism înmatriculat în județul Argeș s-a răsturnat în mijlocul drumului, după care a izbit și o mașină staționată. Din fericire, șoferul a scăpat fără răni.

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