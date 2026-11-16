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Locale· 1 min citire
Trafic blocat pe DN 23, la ieșirea din Brăila. O mașină de gunoi s-a răsturnat, șoferul a rămas încarcerat-FOTO
FOTO: News.ro
Un accident rutier s-a produs luni dimineață pe DN 23, la ieșirea din municipiul Brăila spre localitatea Pietroiu. O autoutilitară de colectare a deșeurilor menajere s-a răsturnat pe carosabil, iar șoferul a rămas încarcerat în cabină. Traficul rutier este blocat în zonă.
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