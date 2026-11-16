Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Trafic blocat pe DN 23, la ieșirea din Brăila. O mașină de gunoi s-a răsturnat, șoferul a rămas încarcerat-FOTO

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 09:12

Un accident rutier s-a produs luni dimineață pe DN 23, la ieșirea din municipiul Brăila spre localitatea Pietroiu. O autoutilitară de colectare a deșeurilor menajere s-a răsturnat pe carosabil, iar șoferul a rămas încarcerat în cabină. Traficul rutier este blocat în zonă.

Șoferul a fost scos din cabină și transportat la spital

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația este oprită pe DN 23, după ce autoutilitara de gunoi s-a răsturnat pe partea carosabilă.

La fața locului au intervenit echipajele specializate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila, care au acționat pentru extragerea conducătorului auto din cabină.

Reprezentanții ISU Brăila au transmis că șoferul a fost extras din autoutilitară în stare conștientă și preluat de un echipaj SMURD.

accident in Braila

Conducătorul auto a fost extras din cabină, conștient, preluat de ambulanța SMURD

a transmis ISU Brăila

Când se reia circulația pe DN 23

Traficul rutier este blocat la ieșirea din municipiul Brăila spre localitatea Pietroiu, județul Brăila. Potrivit estimărilor autorităților, circulația ar urma să fie reluată după ora 10:30.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe