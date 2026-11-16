Accident în lanț în Bolintin-Vale! Două microbuze și un camion s-au ciocnit violent

Accident rutier însemnat, luni dimineață, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu. Două microbuze și un camion au fost implicate într-o coliziune în lanț produsă pe strada Poarta Lunii. În urma impactului, unul dintre conducătorii auto a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Evenimentul rutier s-a produs în primele ore ale dimineții, într-un moment în care traficul era intens, iar numeroși participanți la trafic se îndreptau spre locurile de muncă.
Cum s-a produs accidentul din Bolintin-Vale
Potrivit primelor informații, coliziunea ar fi fost provocată de șoferul unuia dintre microbuze, care nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față.
Microbuzul care circula în spate a izbit puternic camionul, iar în urma impactului a fost antrenat în accident și cel de-al doilea microbuz. Astfel, trei vehicule au fost implicate în coliziunea produsă.
Un șofer de 44 de ani a ajuns la spital
În urma accidentului, o singură persoană a avut nevoie de asistență medicală. Este vorba despre unul dintre conducătorii auto, un bărbat în vârstă de 44 de ani, care a primit primele îngrijiri la locul evenimentului, după care a fost transportat la o unitate medicală.
Polițiștii i-au verificat pe toți cei trei șoferi cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative, astfel că niciunul dintre conducătorii auto nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.
Dosar penal după coliziunea dintre cele trei vehicule
În urma verificărilor, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările vizând conducătorul auto considerat responsabil de producerea accidentului.
O clipă de neatenție sau o apreciere greșită a distanței față de vehiculul din față poate provoca accidente în lanț, cu urmări serioase pentru cei implicați.