Accident în lanț în Bolintin-Vale! Două microbuze și un camion s-au ciocnit violent

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 nov. 2026, 09:39

Accident rutier însemnat, luni dimineață, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu. Două microbuze și un camion au fost implicate într-o coliziune în lanț produsă pe strada Poarta Lunii. În urma impactului, unul dintre conducătorii auto a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Distribuie articolul