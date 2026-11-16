Durere fără margini la Galați: George a murit la vârsta de 20 de ani după ce a intrat cu mașina într-o căruță. Cei doi cai au murit și ei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 nov. 2026, 14:03

Accidentul teribil produs sâmbătă seara în localitatea Ivești s-a încheiat cu o tragedie. George Alexe, șoferul în vârstă de numai 20 de ani, nu a supraviețuit rănilor suferite în urma impactului violent dintre autoturismul pe care îl conducea și o căruță în care se aflau doi cai. În ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție, tânărul nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare.

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