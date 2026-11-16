Durere fără margini la Galați: George a murit la vârsta de 20 de ani după ce a intrat cu mașina într-o căruță. Cei doi cai au murit și ei

Accidentul teribil produs sâmbătă seara în localitatea Ivești s-a încheiat cu o tragedie. George Alexe, șoferul în vârstă de numai 20 de ani, nu a supraviețuit rănilor suferite în urma impactului violent dintre autoturismul pe care îl conducea și o căruță în care se aflau doi cai. În ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție, tânărul nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare.
Potrivit informațiilor apărute după producerea accidentului, viteza foarte mare ar fi avut un rol decisiv în tragedie. Măsurătorile efectuate la fața locului, pe baza urmelor de frânare și a celorlalte indicii, ar fi indicat că autoturismul circula cu aproximativ 170 km/h înainte ca șoferul să înceapă să frâneze.
Cum s-a produs accidentul mortal din Ivești
Evenimentul rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă, pe raza localității Ivești. Un autoturism Volkswagen Golf 6, condus de George Alexe, a intrat în plin într-un atelaj hipo în care se aflau doi cai.
Conform informațiilor privind dinamica accidentului, căruța ar fi fost oprită inițial în afara părții carosabile, în apropierea Primăriei. Ulterior, căruțașul s-ar fi urcat în atelaj și ar fi încercat să îl întoarcă pentru a intra pe drumul județean. În acel moment, mașina condusă de tânărul de 20 de ani se apropia din direcția Pogonești.
Autoturismul a lovit violent cei doi cai, aflați în apropierea traiectoriei sale. Impactul a fost devastator: ambele animale au murit, iar căruțașul a suferit răni ușoare.
Șoferul a fost găsit inconștient de echipajele de intervenție sosite la fața locului, arată vremeanoua.ro. Pompierii de la Detașamentul Bârlad au început imediat manevrele de resuscitare, însă organismul tânărului nu a mai răspuns.
Viteza estimată înainte de impact: aproximativ 170 km/h
Primele informații referitoare la cercetarea accidentului indică faptul că autoturismul ar fi avut o viteză extrem de ridicată. Analiza urmelor de frânare și a distanței pe care a fost târât unul dintre cai, aproximativ 70 de metri, ar fi contribuit la stabilirea vitezei.
Estimările prezentate după accident arată că mașina ar fi avut în jur de 135 km/h în momentul impactului, iar înainte de frânare ar fi circulat cu aproximativ 170 km/h, cu o marjă de variație de circa 5%.
Potrivit reconstituirii relatate, șoferul ar fi încercat să oprească atunci când a observat atelajul, însă distanța și viteza nu i-ar mai fi permis să evite coliziunea.
Unul dintre cai ar fi fost proiectat în interiorul autoturismului, iar impactul cu animalul ar fi putut provoca leziunile care i-au fost fatale tânărului. Aceste detalii fac parte din informațiile preliminare privind dinamica accidentului și urmează să fie clarificate prin cercetări.
George Alexe ar fi fost pasionat de mașini puternice
Potrivit relatărilor locale, George Alexe obținuse permisul de conducere cu doar câteva luni înainte de tragedie. Tineri din localitate ar fi povestit că acesta obișnuia să circule cu viteză prin Ivești.
Volkswagenul Golf 6 pe care îl conducea ar fi avut modificări menite să îi îmbunătățească performanțele. De asemenea, imaginile apărute după accident au ridicat întrebări privind istoricul autoturismului, însă informațiile despre eventualele reparații anterioare nu au fost confirmate oficial.
Tragedia s-a produs în apropierea locuinței tânărului, unde familia acestuia deține și un magazin. Moartea lui George Alexe a lăsat în urmă multă durere în comunitatea din Ivești.
Ce au transmis echipele de intervenție după accident
Apelul la numărul unic de urgență 112 a anunțat un accident grav în care erau implicate un autoturism și o căruță. La sosirea salvatorilor, șoferul era inconștient și avea nevoie de intervenție medicală de urgență.
Pompierii au început manevrele de resuscitare, în timp ce căruțașul a fost evaluat pentru leziunile suferite. Cei doi cai implicați în coliziune au murit în urma impactului.
Din păcate, pentru George Alexe, intervenția salvatorilor nu a mai putut schimba deznodământul. Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul și responsabilitățile celor implicați.