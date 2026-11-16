Alertă sanitar-veterinară în Neamț! Două focare de rabie, depistate la bovine

Publicat 16 nov. 2026, 11:06 Actualizat 16 nov. 2026, 11:14

Situație îngrijorătoare în județul Neamț, unde au fost confirmate două focare de rabie la bovine. Cazurile au fost identificate în localitățile Tazlău și Socea, iar autoritățile au activat planurile de intervenție pentru a împiedica răspândirea virusului. Au fost instituite zone de protecție și supraveghere, iar deplasarea animalelor este supusă unor restricții.

Distribuie articolul