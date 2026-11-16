Alertă sanitar-veterinară în Neamț! Două focare de rabie, depistate la bovine

Situație îngrijorătoare în județul Neamț, unde au fost confirmate două focare de rabie la bovine. Cazurile au fost identificate în localitățile Tazlău și Socea, iar autoritățile au activat planurile de intervenție pentru a împiedica răspândirea virusului. Au fost instituite zone de protecție și supraveghere, iar deplasarea animalelor este supusă unor restricții.
Anunțul a fost făcut luni de reprezentanții Prefecturii Neamț, după ce Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) a aprobat măsurile sanitar-veterinare propuse de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA).
Două focare de rabie confirmate în Neamț. Unde au fost descoperite cazurile
Potrivit autorităților, virusul rabic a fost identificat la bovine din două localități: Tazlău, comuna Tazlău, și Socea, comuna Rediu.
Confirmarea a venit în urma analizelor realizate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală - Laboratorul Național de Referință pentru Rabie din București. Rezultatele au fost consemnate în buletinele de analiză emise la 10 noiembrie 2026.
În urma confirmării diagnosticului, specialiștii au stabilit un set de intervenții menite să limiteze transmiterea bolii, să protejeze efectivele de animale și să reducă riscurile pentru populație.
Restricții pentru animale și zone speciale de supraveghere
Printre măsurile adoptate se numără delimitarea unor perimetre de protecție și supraveghere în localitățile afectate. În aceste zone vor fi identificate și monitorizate animalele care pot contracta rabia, iar vaccinarea antirabică va fi realizată în condițiile stabilite prin planurile de intervenție.
Totodată, autoritățile au decis limitarea deplasării necontrolate a animalelor, cu accent pe câini și pisici. Vor fi verificate și animalele care ar fi putut intra în contact cu bovinele infectate.
Supravegherea va fi extinsă și asupra faunei sălbatice, în special a vulpilor, în colaborare cu administratorii fondurilor de vânătoare.
O altă componentă importantă a intervenției presupune informarea locuitorilor cu privire la manifestările bolii, modalitățile de transmitere și obligațiile pe care le au proprietarii de animale.
Pe lângă măsurile aplicate în gospodării și în zonele afectate, autoritățile au luat în calcul și protejarea sănătății oamenilor.
Direcția de Sănătate Publică Neamț va fi informată pentru continuarea investigației epidemiologice și identificarea persoanelor care ar fi putut intra în contact, direct sau indirect, cu animalele bolnave ori suspecte.
În funcție de evaluarea medicală, persoanele expuse ar putea avea nevoie de tratament preventiv.
Primăriile din Tazlău și Rediu trebuie să contribuie la aplicarea măsurilor dispuse, inclusiv prin informarea comunităților, limitarea circulației animalelor și gestionarea cazurilor în care sunt implicate animale fără stăpân.
Ce trebuie să facă oamenii pentru a evita infectarea cu rabie
Prefectura Neamț le recomandă cetățenilor să respecte toate restricțiile sanitar-veterinare și să evite apropierea de animalele sălbatice sau de cele care manifestă un comportament neobișnuit.
Orice suspiciune de rabie trebuie comunicată imediat medicului veterinar.
De asemenea, persoanele care au fost mușcate sau zgâriate de un animal suspect ori au intrat în contact cu saliva acestuia trebuie să solicite urgent asistență medicală. Evaluarea nu trebuie amânată până la apariția primelor simptome.
Rabia este o infecție virală extrem de gravă, care se poate transmite de la animale la oameni. Din acest motiv, identificarea rapidă a cazurilor și administrarea la timp a tratamentului preventiv după o posibilă expunere sunt esențiale.
Măsurile aprobate de autoritățile din Neamț vor fi aplicate pentru cel puțin 30 de zile. Perioada poate fi prelungită dacă evoluția epidemiologică va impune menținerea restricțiilor.
Autoritățile vor continua monitorizarea situației până când riscul de răspândire a rabiei în teritoriile vizate va fi eliminat.