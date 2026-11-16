Misiune dificilă în Munții Parâng. Doi turiști spanioli, rătăciți din cauza ninsorii, salvați după 15 ore de intervenție

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 11:50

O amplă operațiune de salvare a avut loc în Masivul Parâng, după ce doi turiști spanioli au rămas blocați pe munte din cauza ninsorii abundente. Jandarmii montani și salvamontiștii au intervenit timp de aproximativ 15 ore, în condiții meteo dificile, pentru a-i aduce în siguranță. Cei doi au fost găsiți în stare bună și au fost transportați la spital pentru un control medical.

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