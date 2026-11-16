Patru tineri, arestați după ce au violat o fată de 14 ani și au filmat agresiunea. Au intrat peste ea noaptea în casă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 nov. 2026, 16:19

Anchetă deosebit de gravă în județul Teleorman, unde patru tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au agresat sexual o minoră de aproximativ 14 ani și au filmat o parte dintre faptele comise. Potrivit procurorilor DIICOT, trei dintre suspecți ar fi pătruns în timpul nopții în locuința fetei, ar fi scos-o cu forța din casă și ar fi transportat-o cu un autoturism la domiciliul unuia dintre ei.

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