Patru tineri, arestați după ce au violat o fată de 14 ani și au filmat agresiunea. Au intrat peste ea noaptea în casă

Anchetă deosebit de gravă în județul Teleorman, unde patru tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au agresat sexual o minoră de aproximativ 14 ani și au filmat o parte dintre faptele comise. Potrivit procurorilor DIICOT, trei dintre suspecți ar fi pătruns în timpul nopții în locuința fetei, ar fi scos-o cu forța din casă și ar fi transportat-o cu un autoturism la domiciliul unuia dintre ei.
Cazul vizează mai multe infracțiuni grave, printre care viol asupra unui minor, lipsire de libertate în mod ilegal, violare de domiciliu și pornografie infantilă. Trei dintre cei patru inculpați se aflau deja în arest într-un alt dosar.
Cum a fost răpită fata de 14 ani din propria locuință
Potrivit informațiilor prezentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, faptele principale s-ar fi petrecut în toamna anului 2025, când victima avea aproximativ 14 ani.
Anchetatorii susțin că trei dintre inculpați au ajuns în timpul nopții la locuința adolescentei și au pătruns în interior prin efracție. Ulterior, folosind constrângerea fizică, aceștia ar fi scos-o pe fată din casă și ar fi dus-o cu o mașină la locuința unuia dintre tineri.
Odată ajunși acolo, cei trei, împreună cu un al patrulea inculpat, ar fi supus-o pe minoră unor agresiuni sexuale. Procurorii afirmă că suspecții ar fi recurs atât la violență fizică și psihică, cât și la exploatarea stării de vulnerabilitate în care se afla victima.
Unul dintre tineri ar fi înregistrat cu telefonul mobil imagini din timpul agresiunii, materialele devenind parte a probelor analizate în anchetă.
Unul dintre inculpați ar fi păstrat pe telefon materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor
Investigația procurorilor a scos la iveală și alte fapte presupus comise de unul dintre cei patru tineri.
Concret, în perioada februarie-martie 2026, acesta ar fi deținut în telefonul mobil fișiere care conțineau materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor, în care apăreau copii în ipostaze sexuale explicite.
Descoperirea a dus la includerea unor noi acuzații în dosar, referitoare la deținerea și operațiunile cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.
Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost produse și păstrate aceste materiale.
Patru tineri, arestați preventiv pentru 30 de zile
La data de 13 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Teleorman au sesizat Tribunalul Teleorman și au solicitat arestarea preventivă a celor patru inculpați, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani.
Propunerea procurorilor a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți, care a dispus arestarea preventivă a tuturor celor patru pentru o perioadă de 30 de zile.
Trei dintre inculpați se aflau deja în arest într-o altă cauză penală, potrivit informațiilor transmise de DIICOT.
Aceștia sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, respectiv:
- pornografie infantilă;
- operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor;
- viol săvârșit asupra unui minor;
- lipsire de libertate în mod ilegal;
- violare de domiciliu.
Ancheta continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor responsabilităților în acest caz.