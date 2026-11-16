Verificare rovinietă online: cum afli în două minute dacă mai e valabilă
FOTO - caracter ilustrativ
De multe ori, poate uiți care este valabilitatea rovinietei și nici nu mai ai la îndemână chitanța sau vreo dovadă virtuală pentru a verifica perioada. Însă, vestea bună e că poți face acest lucru în doar două minute. Iar noi îți spunem cum...
Rovinieta este o taxă de drum obligatorie din România, care trebuie plătită dacă utilizezi rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi, iar scopul acesteia este acela de a contribui la întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere.
Unde verifici rovinieta, online și gratuit
Verificarea acesteia se poate face, online și gratuit, prin intermediul unor aplicații, începând cu TollRo, sistemul de Tarifare Rutieră Electronică oferit de CNAIR pentru plata utilizării rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.
Acesta este bazat pe o platformă informatică unică, disponibilă atât online (www.etoll.ro, unde pot fi verificate și tarifele), cât și prin aplicația mobilă TollRo, care poate fi descărcată gratuit din App Store (iOS) și Google Play (Android).
VerificareRovinieta.com este o platformă independentă care oferă verificare gratuită 24/7, direct din sistemul CNAIR, fără a fi necesară seria de șasiu. La fel și erovinieta.net, fără cont, dar aici ai nevoie numărul de înmatriculare și seria de șasiu, la fel ca și pe Roviniete.ro.
Ce date îți trebuie pentru verificarea rovinietei
Pentru a verifica dacă o rovinietă este valabilă, în general, ai nevoie de două date importante:
Numărul de înmatriculare al mașinii;
Seria de șasiu (VIN, codul unic format al autovehiculului din 17 caractere), în funcție de platforma folosită.
Cum citești rezultatul verificării
Rezultatul verificării valabilității unei roviniete îți arată statusul curent al taxei de drum, perioada exactă de valabilitate și datele de identificare ale vehiculului.
Informațiile astfel obținute confirmă dacă ai dreptul să circuli legal pe rețeaua de drumuri naționale, expres și autostrăzi, precizând ultima zi și ultima oră (de regulă ora 23:59:59 a ultimei zile) până la care poți circula fără să riști o amendă.
De asemenea, indică și tipul autovehiculului pentru care s-a plătit tariful (de exemplu, Categoria A pentru autoturisme sau Categoria B pentru vehicule de marfă de până la 3,5 tone).
Atenție, sistemul arată doar rovinietele aflate în perioada de valabilitate. Deci, dacă nu apare niciun rezultat activ, atunci înseamnă că taxa a expirat sau nu a fost încă procesată.
Ce faci dacă rovinieta a expirat
În cazul nefericit în care rovinieta este expirată, evident trebuie să o reînnoiești imediat ca să poți evita amenda, mai ales dacă o plătești în termenul legal.
Conform legislației în vigoare, dacă ai fost surprins de camerele CNAIR cu rovinieta expirată, nu mai primești amendă dacă achiziționezi o rovinietă valabilă cel târziu până la ora 24:00 (ora 00:00 a nopții) a zilei următoare celei în care a fost constatată fapta.
Dacă trec cele 24 de ore din ziua următoare și nu ai cumpărat rovinieta, camerele fixe sau echipamentele mobile înregistrează contravenția. Pentru autoturismele din Categoria A, de exemplu, amenzile se situează, în general, între 456 și 1.320 lei (sau între 500 și 1.000 lei în funcție de încadrarea legală exactă și norma EURO).
Ai la dispoziție un termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal pentru a achita jumătate din minimele amenzii.
Cum cumperi rovinieta online sau prin SMS
Pe lângă varianta oficială dezvoltată de CNAIR, TollRo, mai există și unele aplicații partenere și distribuitori autorizați:
eTarife – Aplicația oficială a CNAIR (dezvoltată și pentru portalul eRovinieta) pentru cumpărarea rovinietei și a peajului (taxa de pod Fetești-Cernavodă) direct de pe telefon, fără comisioane bancare. Disponibilă în App Store (iOS) și Google Play Store;
Portalul oficial eRovinieta.ro – Platforma web oficială a CNAIR de unde se poate achita rovinieta și peajul online;
Pago – Aplicație parteneră agreată pentru plata rapidă și fără comision a rovinietei, cu dovadă digitală;
TPARK – Platformă/aplicație autorizată pentru achiziționarea vinietei/rovinietei electronice în România (TPARK Vinietă România);
Roviniete.ro – Distribuitor autorizat CNAIR pentru achiziția online a rovinietei, taxelor de pod și RCA.
Totodată, mai poți plăti rovinieta și printr-un SMS, la numărul scurt 7500, care este valabil în toate rețelele de telefonie mobilă.
Formatul mesajului:
Autoturisme și vehicule transport marfă MTMA ≤ 3,5 t: Trimite numărul de înmatriculare urmat de perioada aleasă (1 sau 10 zile), separate prin spațiu (de exemplu: B54AJV 1);
Vehicule transport persoane (10+ locuri): Trimite doar numărul de înmatriculare, perioada fiind predefinită (de exemplu: B54AJV).
Confirmarea plății:
Vei primi un SMS cu detaliile tarifului și ale vehiculului.
Răspunde cu DA la numărul 7500 în aceeași zi, pentru confirmare.
Un ultim SMS va confirma emiterea valabilă a rovinietei.
De asemenea, rovinieta electronică poate fi cumpărată direct din mai multe rețele majore de benzinării din România, precum OMV, Petrom, MOL și Rompetrol.
Rovinieta poate fi achiziționată pentru 1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni, în funcție de tipul vehiculului.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News