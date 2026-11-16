Verificare rovinietă online: cum afli în două minute dacă mai e valabilă

Publicat 16 nov. 2026, 16:49 Actualizat 16 nov. 2026, 16:58

De multe ori, poate uiți care este valabilitatea rovinietei și nici nu mai ai la îndemână chitanța sau vreo dovadă virtuală pentru a verifica perioada. Însă, vestea bună e că poți face acest lucru în doar două minute. Iar noi îți spunem cum...

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