Doliu după moartea unei tinere într-un accident rutier. Alexia era studentă la Medicină Veterinară și lasă în urmă un soț și un băiețel

Durere fără margini după moartea Alexiei Marin, o tânără studentă la Medicină Veterinară, care și-a pierdut viața în urma unui tragic accident rutier. Vestea dispariției sale a îndurerat familia, prietenii și oamenii alături de care a lucrat în timpul stagiilor de practică. Alexia era descrisă de cei care au cunoscut-o drept o persoană caldă, dedicată și iubitoare de animale. Tânăra era și mamă, iar în urma tragediei a rămas un băiețel care va crește fără ea.
Anunțul morții sale a fost făcut pe 11 noiembrie 2026 de echipa Cabinetului Veterinar Dr. Șulț din Băilești, județul Dolj, unde Alexia efectuase stagii de practică. Colegii au transmis un mesaj emoționant în memoria tinerei, mărturisind că pierderea este greu de acceptat.
Alexia Marin a murit într-un accident rutier. Mesajul emoționant al colegilor de la cabinetul veterinar
Vestea dispariției tinerei a provocat multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o. Alexia își dorea să urmeze o carieră în medicina veterinară și petrecuse momente importante alături de echipa cabinetului din Băilești.
Cei care au lucrat cu ea au vorbit despre pasiunea pentru animale, bunătatea și implicarea de care dădea dovadă.
„Cu profundă tristețe și durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la colega noastră Alexia Marin. O tânără studentă la Medicină Veterinară, o mamă implicată și dedicată, un om minunat, plin de bunătate, pasiune și visuri, care a petrecut alături de echipa noastră momente frumoase în timpul stagiilor de practică, s-a stins mult prea devreme, în urma unui tragic accident rutier”, au transmis reprezentanții cabinetului veterinar.
În semn de respect pentru memoria sa, echipa a decis să suspende temporar activitatea cabinetului în ziua înmormântării, pentru ca membrii să poată participa la ceremonia de rămas-bun. Nici serviciile veterinare de urgență nu au fost disponibile în acea zi, iar pet shop-ul a funcționat cu program redus, până la ora 16:00.
„Vom păstra vie amintirea ei, a zâmbetului, a dedicării și a dragostei pe care o purta animalelor și profesiei pe care își dorea atât de mult să o urmeze”, au mai scris colegii săi.
Soțul Alexiei, mesaj sfâșietor după pierderea soției: „Vei trăi mereu prin mine și prin băiețelul nostru”
Cea mai grea lovitură a fost, însă, pentru familia tinerei. Soțul Alexiei a transmis un mesaj cutremurător după moartea femeii pe care o considera iubirea vieții sale.
Bărbatul a anunțat că persoanele care doreau să își ia rămas-bun de la tânără o puteau face la locuința familiei din Mănești, județul Dâmbovița. Înmormântarea a avut loc joi, 12 noiembrie, de la ora 11:00.
În mesajul său, acesta a vorbit despre durerea de a pierde persoana alături de care își construise o familie și despre planurile pe care cei doi nu vor mai avea ocazia să le împlinească.
„A plecat mult prea devreme dintre noi, lăsând în urmă o durere de nedescris… Pentru toți cei care doresc să îi aprindă o lumânare, să îi aducă un ultim omagiu sau pur și simplu să fie alături de ea pentru ultima dată, vă așteptăm cu drag și recunoștință”, a scris soțul tinerei.
Acesta și-a încheiat mesajul cu o declarație emoționantă: „Drum lin către îngeri, iubirea vieții mele! Nu te voi uita niciodată. Vei trăi mereu prin mine și prin băiețelul nostru”.
Promisiunea unui tată pentru fiul rămas fără mamă
După pierderea soției, bărbatul a revenit cu o mărturisire impresionantă despre viața pe care o construiseră împreună și despre copilul lor.
Acesta a povestit că aveau numeroase planuri, locuri în care își doreau să ajungă și momente pe care sperau să le trăiască împreună. Acum, toate aceste visuri au rămas doar amintiri.
Una dintre cele mai dureroase încercări va fi să îi explice băiețelului lor de ce mama nu mai este lângă el. Soțul Alexiei i-a promis însă că va păstra vie amintirea femeii care i-a dăruit cel mai frumos lucru din viața sa.
„Mi-ai dăruit cel mai frumos lucru din viața mea: băiețelul nostru. Și îți promit că voi avea grijă de el, că îi voi vorbi despre tine în fiecare zi și că va ști cât de mult l-ai iubit. Îi voi arăta fotografiile voastre, îi voi povesti despre mama lui și despre cât de fericită erai când îl țineai în brațe”, a transmis bărbatul.
Acesta a mărturisit că a sperat până în ultima clipă și că nu știe cum va reuși să se obișnuiască cu absența persoanei alături de care își imagina întreaga viață.
„Dacă aș putea să mai cer un singur lucru de la viață, nu aș cere bani, fericire sau nimic pentru mine. Aș cere încă o zi cu tine. Încă o îmbrățișare. Încă un zâmbet. Încă o dată să fim noi trei”, a scris soțul Alexiei.
Dispariția Alexiei Marin a lăsat multă durere în urma sa. Mesajele de condoleanțe au fost transmise atât de oamenii apropiați, cât și de comunități din domeniul medicinei veterinare.