Doliu după moartea unei tinere într-un accident rutier. Alexia era studentă la Medicină Veterinară și lasă în urmă un soț și un băiețel

Publicat 16 nov. 2026, 16:58 Actualizat 16 nov. 2026, 16:59

Durere fără margini după moartea Alexiei Marin, o tânără studentă la Medicină Veterinară, care și-a pierdut viața în urma unui tragic accident rutier. Vestea dispariției sale a îndurerat familia, prietenii și oamenii alături de care a lucrat în timpul stagiilor de practică. Alexia era descrisă de cei care au cunoscut-o drept o persoană caldă, dedicată și iubitoare de animale. Tânăra era și mamă, iar în urma tragediei a rămas un băiețel care va crește fără ea.

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