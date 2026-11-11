Doliu în fotbalul francez! Un jucător de numai 22 de ani a murit după ce a suferit un stop cardiac la antrenament

Doliu în lumea fotbalului, după moartea fulgerătoare a unui tânăr jucător francez. Wanis Honsor, în vârstă de doar 22 de ani, a decedat miercuri, în urma unui stop cardiac suferit în timpul unui antrenament. Fotbalistul tocmai semnase un contract cu Saint-Denis FC, după ce evoluase la mai multe echipe din Franța.
Echipele medicale ajunse la stadion au încercat să îi acorde ajutor, însă nu au reușit să îi salveze viața, relatează publicația „Réunion La 1ère”.
Cine era Wanis Honsor, fotbalistul care a murit la doar 22 de ani
Originar din Le Havre, Wanis Honsor evolua pe postul de fundaș stânga și își construise parcursul sportiv în fotbalul francez. Acesta a fost format la FC Rouen, club pentru care a bifat inclusiv trei apariții la echipa de seniori în sezonul 2023-2024.
După perioada petrecută la Rouen, tânărul a continuat să joace pentru Mâcon, Dieppe și Flers. Recent, ajunsese la un nou capitol al carierei, după ce fusese transferat la Saint-Denis FC din postura de jucător liber de contract.
Moartea sa a venit la scurt timp după această mutare, iar vestea a provocat un val de tristețe în comunitatea fotbalistică.
Federația Franceză de Fotbal, mesaj după moartea tânărului jucător
Federația Franceză de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția lui Wanis Honsor. Reprezentanții instituției și-au exprimat solidaritatea cu familia fotbalistului, apropiații acestuia și clubul la care tocmai ajunsese.
„Condoleanțele sale cele mai sincere familiei și celor apropiați, precum și întregului club Saint-Denis FC”, a transmis Federația Franceză de Fotbal.
Instituția a mai precizat că, în aceste momente dificile, dorește să ofere sprijin și să fie alături de comunitatea fotbalistică din Réunion, afectată de această pierdere.