Doliu în fotbalul francez! Un jucător de numai 22 de ani a murit după ce a suferit un stop cardiac la antrenament

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 21:45

Doliu în lumea fotbalului, după moartea fulgerătoare a unui tânăr jucător francez. Wanis Honsor, în vârstă de doar 22 de ani, a decedat miercuri, în urma unui stop cardiac suferit în timpul unui antrenament. Fotbalistul tocmai semnase un contract cu Saint-Denis FC, după ce evoluase la mai multe echipe din Franța.

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