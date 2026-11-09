Erling Haaland a donat o carte rară din 1594, cumpărată cu 1,3 milioane de coroane

Atacantul norvegian Erling Haaland, vedeta echipei Manchester City, a făcut un gest neobișnuit pentru un sportiv de talia sa: a donat bibliotecii din orașul în care a crescut o carte veche de peste patru secole, achiziționată împreună cu tatăl său pentru 1,3 milioane de coroane norvegiene.
Volumul a fost prezentat publicului pe 9 noiembrie 2026, la biblioteca din Bryne, localitatea din vestul Norvegiei în care fotbalistul și-a petrecut copilăria. Cartea este o ediție rară, tipărită în 1594, a cronicilor despre regii vikingi scrise de istoricul islandez Snorri Sturluson.
O carte rară, cumpărată cu 1,3 milioane de coroane
Erling Haaland și tatăl său, Alf-Inge, au cumpărat volumul la o licitație organizată în decembrie 2025. Au plătit 1,3 milioane de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 100.000–103.000 de lire sterline, potrivit relatărilor The Guardian.
Achiziția a stabilit un record pentru vânzarea unei cărți în Norvegia. Exemplarul este considerat unic: este singura copie cunoscută care a supraviețuit din această ediție.
Cartea cuprinde povești despre regii, reginele, războinicii și oamenii de rând din epoca vikingilor. Lucrarea are legătură cu Heimskringla, cunoscută și sub numele de „Saga regilor”, una dintre cele mai importante surse medievale despre istoria conducătorilor nordici.
Condiția pusă de Haaland pentru donație
Fotbalistul nu a cumpărat cartea pentru a o păstra într-o colecție privată. El a decis să o doneze comunității locale, cu o condiție clară: volumul să fie expus permanent, deschis, astfel încât oamenii să îl poată răsfoi și să descopere poveștile legate de regiunea din care provine familia sa.
„Vreau ca această carte să stea mereu deschisă, astfel încât oamenii să poată citi despre cei care provin din locurile mele, din Bryne și Jæren”, a transmis Haaland, potrivit presei norvegiene.
Atacantul a explicat și de ce consideră important accesul la lectură. A spus că a avut șansa să își împlinească visul prin fotbal, dar cărțile le pot oferi multor altor oameni posibilitatea de a visa, de a descoperi perspective noi și de a-și găsi propriul drum.
Biblioteca din Bryne va face cartea accesibilă publicului
Volumul va rămâne la biblioteca din Bryne, unde va putea fi văzut de localnici și de vizitatori. O versiune digitalizată, însoțită de explicații, este de asemenea disponibilă, astfel încât conținutul să poată fi consultat mai ușor.
Donația are și o componentă educațională. Cartea ar urma să fie folosită pentru a-i apropia pe elevi de istoria locală și de lectură. Potrivit relatărilor din presa norvegiană, în jurul volumului a fost pregătită și o competiție de lectură pentru copii.
Haaland s-a născut în Leeds, în Anglia, în perioada în care tatăl său juca la Leeds United, dar a crescut în Bryne, în regiunea Jæren. Gestul său readuce în atenție legătura cu locul în care și-a petrecut copilăria și oferă comunității acces la o piesă rară de patrimoniu cultural.