Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei. Recordurile sale

Cristiano Ronaldo a anunțat că se va retrage din naționala Portugaliei după încheierea pauzei internaționale din luna noiembrie. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani a transmis vestea printr-un mesaj publicat azi, 5 noiembrie, pe rețelele sociale. Decizia pune capăt unei perioade de peste 23 de ani în care atacantul a devenit cel mai prolific marcator și cel mai selecționat jucător din istoria fotbalului internațional masculin.
Cristiano Ronaldo se retrage cu două recorduri mondiale importante: cele mai multe selecții și cele mai multe goluri marcate pentru o echipă națională masculină. În cele 234 de apariții pentru Portugalia, atacantul a înscris de 146 de ori.
Debutul său la prima reprezentativă a avut loc pe 20 august 2003, într-un meci împotriva Kazahstanului. Avea atunci 18 ani și se afla la începutul unei cariere care avea să îl transforme într-unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume.
Ronaldo a depășit recordul de goluri internaționale, în număr de 109, în septembrie 2021, iar ulterior și-a mărit avantajul față de ceilalți marcatori din clasamentul mondial.
Și în privința numărului de selecții a stabilit o bornă greu de egalat. În iunie 2023, a devenit primul fotbalist care a ajuns la 200 de meciuri pentru o echipă națională. În septembrie 2026, bilanțul său a ajuns la 234 de apariții.
Recordurile lui Cristiano Ronaldo la Campionatul European
Campionatul European ocupă un loc special în cariera internațională a portughezului. Ronaldo a participat la șase ediții ale turneului final, între 2004 și 2024, și a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției, cu 14 goluri.
Momentul cel mai important a venit în 2016, când Portugalia a câștigat primul său titlu european. Ronaldo a fost căpitanul echipei, însă a fost schimbat în prima repriză din cauza unei accidentări. Portugalia a câștigat cu 1-0 după prelungiri, prin golul marcat de Éder.
A marcat la șase ediții ale Campionatului Mondial
Un alt record important a fost stabilit la Campionatul Mondial din 2026. Ronaldo a devenit primul fotbalist care a înscris la șase ediții diferite ale turneului final: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026.
În total, a marcat 11 goluri la Campionatele Mondiale, însă nu a reușit să câștige trofeul cu Portugalia. Cel mai bun rezultat al naționalei în perioada în care a evoluat pentru ea a fost locul al patrulea, obținut la ediția din 2006, organizată în Germania.
Două trofee în Liga Națiunilor
Pe lângă titlul european din 2016, Ronaldo a contribuit la câștigarea a două ediții ale Ligii Națiunilor de către Portugalia.
Primul trofeu a venit în 2019, la ediția inaugurală a competiției. Portugalia a învins Olanda cu 1-0 în finală, după ce Ronaldo marcase un hat-trick în semifinala cu Elveția.
Al doilea succes a fost obținut în 2025, când Portugalia a câștigat finala împotriva Spaniei. După 2-2 la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor, portughezii s-au impus la loviturile de departajare.
Astfel, Ronaldo încheie cariera la națională cu trei trofee majore: Campionatul European din 2016 și Liga Națiunilor din 2019 și 2025.
Când va juca ultimele meciuri pentru Portugalia
Retragerea nu înseamnă că Ronaldo a disputat deja ultima partidă pentru națională. Potrivit anunțului său, va preda tricoul cu numărul 7 după pauza internațională din noiembrie.
Portugalia are programate meciuri cu Danemarca, pe 14 noiembrie, și cu Țara Galilor, pe 17 noiembrie, în Liga Națiunilor. Aceste partide ar putea reprezenta ultimele apariții ale atacantului în tricoul reprezentativei, dacă va fi inclus în lot și va evolua.