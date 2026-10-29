Hai la VOG Studio pentru clase de Pilates 1 la 1! Descoperă antrenamentele care îți schimbă relația cu mișcarea

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 oct. 2026, 13:07

Dacă vrei să-ți lucrezi musculatura, să îți îmbunătățești mobilitatea și să descoperi un antrenament în care cineva îți acordă cu adevărat atenție, pilates 1 la 1 de la VOG STUDIO se numără printre experiențele pe care TREBUIE să le încerci! pe care o cauți.

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