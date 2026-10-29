Hai la VOG Studio pentru clase de Pilates 1 la 1! Descoperă antrenamentele care îți schimbă relația cu mișcarea
Sursa foto: VOG Studio
Dacă vrei să-ți lucrezi musculatura, să îți îmbunătățești mobilitatea și să descoperi un antrenament în care cineva îți acordă cu adevărat atenție, pilates 1 la 1 de la VOG STUDIO se numără printre experiențele pe care TREBUIE să le încerci! pe care o cauți.
Situat în București, mai precis în zona Dristor – Calea Dudești, studioul vine cu o abordare inedită de mișcare construită în jurul aparatelor Pilates Reformer, în care TU ai deplina libertate de a alege cum vrei să te antrenezi.
Și nici nu-ți trebuie să ai experiență în Pilates! Este suficient să investești puțină atenție în corpul tău și să descoperi cât de plăcută poate fi mișcarea în mediul potrivit.
Pilates Reformer, destinat celor care își doresc mai mult de la un antrenament
Este o diferență importantă între a executa mecanic o serie de exerciții și a înțelege ce se întâmplă cu corpul tău în timpul mișcării. Pilates Reformer pune accent fix pe această diferență! În loc să urmărești exclusiv intensitatea sau numărul de calorii consumate înveți să fii atent la poziția corpului, la respirație, la stabilitate și la felul în care îți activezi musculatura.
Aparatul Reformer folosește un sistem de arcuri care creează rezistență reglabilă, alături de o platformă mobilă și elemente de susținere care permit execuția de exerciții variate. Astfel, poți lucra diferite grupe musculare în mod controlat, cu mișcări care solicită atât forța, cât și coordonarea.
Experiența este diferită de cea a antrenamentului cu greutăți, deoarece fiecare exercițiu presupune atenție, iar execuția corectă e mai importantă decât graba de a termina seria. În timp, această abordare te ajută să îți cunoști mai bine corpul și să îți construiești o rutină de mișcare adaptată propriilor obiective.
Pilates 1 la 1 de la VOG STUDIO - atenția antrenorului este DOAR pentru tine!
Ajungi la antrenament și nu trebuie să ții pasul cu alte persoane, să te compari cu cineva mai experimentat sau să te întrebi dacă execuți corect un exercițiu. Alături de tine se află un antrenor care îți urmărește mișcările, îți explică pozițiile și te ajută să înțelegi fiecare etapă a antrenamentului.
Aceasta este ideea din spatele sesiunilor private de Pilates Reformer disponibile la VOG Studio Pilates. Formatul pilates 1 la 1 de la VOG STUDIO PILATES îți permite să lucrezi individual, în cadru separat, cu un antrenor dedicat exclusiv ședinței tale. Atenția nu-i este împărțită între mai mulți participanți, iar exercițiile sunt adaptate nivelului tău de experiență și obiectivelor urmărite. Dacă descoperi Pilates pentru prima dată ai ocazia să înveți în ritm confortabil, iar dacă ai mai participat la clase poți folosi sesiunile individuale pentru a acorda mai multă atenție tehnicii și aspectelor pe care vrei să le îmbunătățești.
De ce să alegi antrenor dedicat?! În primul rând pentru că primești feedback pe parcursul întregii ședințe. În Pilates, o ajustare minoră a poziției bazinului, a umerilor sau a ritmului respirației poate schimba felul în care execuți un exercițiu. Într-o sesiune privată, antrenorul îți explică de ce o anumită poziție este importantă, cum să controlezi mișcarea și când este cazul să modifici nivelul de dificultate.
Pentru cineva care-și petrece multe ore la birou, obiectivul poate fi să acorde mai multă atenție mobilității și stabilității. Pentru o persoană activă, interesul poate fi orientat către control muscular și coordonare. Experiența individuală permite discutarea acestor priorități, fără ca ședința să fie condiționată de ritmul unui grup.
VOG Studio Pilates, spațiu boutique în care fiecare detaliu contribuie la experiență
Sursa foto: VOG Studio
VOG Studio Pilates nu funcționează după modelul sălii de fitness cu numeroase zone de antrenament și clase diferite, ci este un studio specializat în Pilates Reformer, amenajat pentru persoanele care își doresc o experiență organizată, într-un cadru dedicat acestui tip de mișcare.
Studioul dispune de trei săli pentru antrenamente pe Reformer și de aparate profesionale Elina, astfel încât activitatea să se desfășoare într-un spațiu conceput în jurul metodei Pilates. Atmosfera boutique este completată de posibilitatea de a-ți alege experiența în funcție de personalitate și de preferințele tale.
La VOG Studio Pilates ai libertatea de a descoperi metoda Pilates în condițiile care ți se potrivesc, iar această flexibilitate poate face diferența între o activitate încercată ocazional și una pe care o integrezi în programul săptămânal. Mai ales atunci când ai un stil de viață solicitant, confortul și sentimentul că te afli într-un loc potrivit pentru tine pot deveni motive importante pentru a păstra obiceiul de a face mișcare.
Antrenament pentru corp, dar și un moment pentru tine
După o zi petrecută între e-mailuri, apeluri, ședințe și responsabilități poate fi dificil să îți desprinzi gândurile de toate lucrurile rămase de făcut. Pilates Reformer presupune un nivel de concentrare care te încurajează să revii cu atenția la propriul corp - trebuie să-ți coordonezi respirația cu mișcarea, să urmărești poziția articulațiilor și să controlezi rezistența aparatului. Nu este un antrenament pe care îl parcurgi mecanic, ci ai ocazia să-ți schimbi ritmul și să te concentrezi exclusiv asupra unei activități care îți solicită atât musculatura, cât și atenția.
Experiența se va dovedi deosebit de valoroasă dacă-ți petreci mult timp în fața calculatorului sau programul zilnic îți lasă prea puțin spațiu pentru activități personale. Și nici nu e nevoie să transformi fiecare ședință într-o provocare pentru că, uneori, satisfacția vine din faptul că ai reușit să execuți controlat o mișcare sau că ai înțeles mai bine cum să-ți folosești corpul.
Și literatura științifică a început să acorde o atenție mai mare relației dintre Pilates și anumite aspecte ale stării de bine. O publicată în 2026 în revista Sports, realizată de cercetători afiliați Universității Aristotel din Salonic și Universității din Thessaly, a analizat 32 de studii, cu un total de 1.264 de participanți. Cercetarea a identificat rezultate favorabile în special pentru calitatea vieții și stima de sine, dar nu a confirmat efecte semnificative pentru toate dimensiunile sănătății mintale. Autorii au subliniat și diferențele importante dintre studiile incluse, motiv pentru care rezultatele trebuie interpretate cu prudență.
Dincolo de cifre, ideea este că o activitate fizică aleasă cu plăcere poate avea un loc important în rutina ta de îngrijire. O ședință de Pilates nu înlocuiește odihna sau sprijinul medical (atunci când este necesar), dar poate deveni un interval dedicat mișcării, în care prioritățile obișnuite trec pentru scurt timp în plan secund.
Pilates Reformer aproape de casă, de birou și de ritmul tău zilnic
Oricât de atractiv ar fi un antrenament, distanța și timpul necesar pentru a ajunge la studio îți vor influența serios consecvența. Dacă trebuie să traversezi orașul la o oră aglomerată, să cauți mult timp loc de parcare și apoi să te grăbești către următoarea activitate, ceea ce trebuia să fie un moment pentru tine riscă să devină o altă sursă de presiune.
VOG Studio Pilates are avantajul poziționării accesibile pentru persoanele care locuiesc sau lucrează în Sectorul 3 al Capitalei. Îl găsești la parterul VOG Dudești, pe Calea Dudești 171–173, într-o zonă convenabilă pentru cei care vin din Dristor, Vitan, Dudești, Mihai Bravu, Decebal sau Piața Alba Iulia. Astfel, poți integra mai simplu o ședință de Pilates Reformer înainte de programul de lucru, după birou sau în timpul liber, fără să organizezi întreaga zi în jurul drumului până la sală.
Un alt avantaj de care te poți bucura îl reprezintă atenția acordată facilităților care îți simplifică fiecare vizită - studioul pune la dispoziția clienților parcare privată gratuită, vestiar echipat, acces securizat cu cod și un coffee corner care completează experiența.
La VOG Studio Pilates, experiența nu se rezumă la exercițiile realizate pe aparat, ci te bucuri inclusiv de posibilitatea de a include în programul tău un moment plăcut, într-un spațiu organizat, unde ai condițiile necesare pentru a te concentra asupra antrenamentului. Pentru cei care caută Pilates Reformer în Sectorul 3, această combinație între specializare, localizare și facilități poate constitui un motiv important de alegere.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News