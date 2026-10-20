McLaren vinde cinci monoposturi F1: de la Ayrton Senna la Brad Pitt

McLaren vinde cinci monoposturi istorice de Formula 1, conduse în competiții de campioni mondiali precum Ayrton Senna, Jenson Button și Lando Norris. Colecția include și o mașină pilotată de Lewis Hamilton în timpul testelor, dar și un monopost din 2023 condus de actorul Brad Pitt în pregătirea filmului „F1”. Prețurile nu au fost anunțate oficial, însă fiecare mașină ar putea costa între 5 și 10 milioane de lire sterline.
De la Ayrton Senna la Lando Norris: cinci monoposturi istorice
Cele cinci mașini acoperă 32 de ani din istoria echipei britanice și vor fi vândute individual, prin intermediul dealerului specializat Tom Hartley Jr. Potrivit Reuters, toate cele cinci monoposturi au rămas în colecția McLaren după ce au fost folosite în competiții sau la teste.
Printre piesele importante se numără două monoposturi din 1991, echipate cu motoare Honda V12. Acestea au făcut parte din sezonul în care Ayrton Senna a câștigat al treilea titlu mondial. Mașinile au fost pilotate în curse de austriacul Gerhard Berger și testate de Senna, iar ambele au rămas în posesia echipei după încheierea perioadei competiționale.
Monopostul condus de Brad Pitt, piesa care atrage atenția
Unul dintre cele mai recente modele din colecție este monopostul McLaren din 2023, pilotat de Lando Norris în sezonul respectiv. Mașina a contribuit la victoriile echipei în cursele din Singapore și Japonia și a fost folosită ulterior în teste de mai mulți piloți.
În iunie 2025, monopostul a fost condus și de Brad Pitt, pe Circuit of the Americas din Austin, în cadrul pregătirilor legate de rolul său din filmul „F1”. Potrivit relatărilor de presă, actorul ar fi atins aproximativ 317 km/h. Modelul este prezentat drept cel mai nou monopost de Formula 1 oferit până acum spre vânzare unui colecționar privat.
Cât costă monoposturile McLaren
Lista include și un monopost din 2012, pilotat în curse de campionul mondial din 2009, Jenson Button, și testat de Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial. Celelalte două mașini sunt monoposturi conduse exclusiv de Lando Norris în sezoanele 2021 și 2023.
McLaren nu a comunicat prețuri oficiale pentru fiecare exemplar, dar estimările citate de Reuters indică valori cuprinse între 5 și 10 milioane de lire sterline pentru fiecare mașină, echivalentul a aproximativ 6,7–13,4 milioane de dolari. Vânzarea întregii colecții ar putea aduce zeci de milioane de dolari.
Zak Brown, directorul executiv al McLaren Racing, a explicat că echipa a decis să renunțe la aceste monoposturi pentru ca ele să nu rămână uitate în depozite. În opinia sa, mașinile au fost construite pentru a fi conduse, iar folosirea lor de către viitorii proprietari poate contribui la păstrarea istoriei și a patrimoniului echipei.