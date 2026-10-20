McLaren vinde cinci monoposturi F1: de la Ayrton Senna la Brad Pitt

Publicat 20 oct. 2026, 10:14 Actualizat 20 oct. 2026, 11:42

McLaren vinde cinci monoposturi istorice de Formula 1, conduse în competiții de campioni mondiali precum Ayrton Senna, Jenson Button și Lando Norris. Colecția include și o mașină pilotată de Lewis Hamilton în timpul testelor, dar și un monopost din 2023 condus de actorul Brad Pitt în pregătirea filmului „F1”. Prețurile nu au fost anunțate oficial, însă fiecare mașină ar putea costa între 5 și 10 milioane de lire sterline.

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