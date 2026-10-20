Manchester City, găsită vinovată în 114 din 115 capete de acuzare. Clubul a contestat verdictul

Manchester City a fost găsită vinovată în 114 dintre cele 115 capete de acuzare privind încălcarea regulamentelor financiare ale Premier League. Verdictul comisiei independente, făcut public la finalul lunii septembrie 2026, vizează nereguli presupuse în perioada 2009–2018, inclusiv raportări financiare incorecte și încălcarea regulilor privind cheltuielile cluburilor. Formația engleză a contestat decizia și susține în continuare că nu a încălcat regulamentele.
Ce a stabilit comisia independentă
Potrivit Premier League, încălcările au avut loc pe parcursul a nouă sezoane, din 2009/2010 până în 2017/2018 inclusiv. Comisia independentă care a concluzionat că Manchester City a încheiat acorduri comerciale fictive cu mai mulți sponsori, menite să majoreze artificial veniturile clubului și să îi reducă în mod artificial costurile. Potrivit concluziilor comisiei, o parte din valoarea contractelor de sponsorizare ar fi fost finanțată de compania care deținea clubul, Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), în loc să fie achitată integral de sponsori.
Investigația a vizat și acuratețea rapoartelor financiare transmise de club, precum și respectarea regulilor de cooperare în timpul anchetei. Premier League a precizat că trei dintre cele patru capete de acuzare referitoare la lipsa de cooperare au fost admise.
Manchester City a făcut apel
Clubul a depus apel la 1 octombrie 2026, contestând concluziile comisiei independente. Manchester City a afirmat că decizia conține erori de drept, de principiu și de fapt și a reiterat că respinge acuzațiile.
Ce sancțiuni riscă echipa engleză
Regulamentele Premier League permit aplicarea unor sancțiuni precum amenzi, depunctare sau alte măsuri sportive, inclusiv excluderea din competiție. În spațiul public au fost discutate și scenarii precum retrogradarea, însă nicio sancțiune nu a fost confirmată oficial până în prezent.
Premier League a anunțat că măsurile vor fi analizate într-o procedură separată. Prin urmare, nu se poate afirma deocamdată că Manchester City va fi depunctată sau retrogradată.