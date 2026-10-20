Manchester City, găsită vinovată în 114 din 115 capete de acuzare. Clubul a contestat verdictul

Publicat 20 oct. 2026, 09:22 Actualizat 20 oct. 2026, 09:58

Manchester City a fost găsită vinovată în 114 dintre cele 115 capete de acuzare privind încălcarea regulamentelor financiare ale Premier League. Verdictul comisiei independente, făcut public la finalul lunii septembrie 2026, vizează nereguli presupuse în perioada 2009–2018, inclusiv raportări financiare incorecte și încălcarea regulilor privind cheltuielile cluburilor. Formația engleză a contestat decizia și susține în continuare că nu a încălcat regulamentele.

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