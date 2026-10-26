Kylian Mbappe, 100 de goluri la Real Madrid. Dublă decisivă în victoria cu Barcelona

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 09:08

Kylian Mbappe a ajuns la 100 de goluri pentru Real Madrid, după ce a înscris ambele goluri ale madrilenilor în victoria cu 2-1 obținută duminică pe terenul Barcelonei. Succesul din etapa a zecea din La Liga a oprit seria perfectă a catalanilor și a apropiat echipa madrilenă la trei puncte de lider.

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