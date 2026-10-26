Kylian Mbappe, 100 de goluri la Real Madrid. Dublă decisivă în victoria cu Barcelona

Kylian Mbappe a ajuns la 100 de goluri pentru Real Madrid, după ce a înscris ambele goluri ale madrilenilor în victoria cu 2-1 obținută duminică pe terenul Barcelonei. Succesul din etapa a zecea din La Liga a oprit seria perfectă a catalanilor și a apropiat echipa madrilenă la trei puncte de lider.
Atacantul francez a atins această bornă la a 116-a apariție în tricoul lui Real Madrid, la aproximativ doi ani de la transferul de la Paris Saint-Germain.
Mbappe a decis Barcelona – Real Madrid cu un gol pe final
Francezul a deschis scorul în minutul 41. Centrarea trimisă de Yan Diomande a fost deviată de Gerard Martín, iar mingea a ajuns la Mbappe, care a adus-o pe Real Madrid în avantaj.
Barcelona a egalat în minutul 61, prin Raphinha, la capătul unei acțiuni pornite de Pedri. Madrilenii au dat însă lovitura decisivă în minutul 87: Eduardo Camavinga l-a găsit pe Mbappe la un contraatac, iar atacantul a înscris din apropierea porții pentru 2-1.
După meci, francezul a pus rezultatul echipei înaintea performanței personale.
„Sunt foarte fericit. Toată lumea știe că îmi place să marchez goluri și să ajut echipa în acest fel, dar cred că astăzi acesta este doar un detaliu. Cel mai important lucru este victoria echipei și ceea ce am reușit ca grup”, a declarat Mbappe pentru Real Madrid TV.
Cum se împart cele 100 de goluri marcate pentru Real Madrid
Potrivit bilanțului publicat de clubul madrilen, cele mai multe reușite ale lui Mbappe au venit în campionatul Spaniei. Atacantul a înscris în șase competiții de la sosirea la Madrid:
La Liga: 67 de goluri;
Liga Campionilor: 25 de goluri;
Cupa Spaniei: 4 goluri;
Campionatul Mondial al Cluburilor: 2 goluri;
Supercupa Europei: un gol;
Supercupa Spaniei: un gol.
Mbappe a încheiat primele două sezoane la Real Madrid cu 44, respectiv 42 de goluri. În actuala stagiune, francezul a ajuns la 14 reușite în toate competițiile, dintre care 11 în cele zece apariții din La Liga.
Barcelona rămâne lider, dar Real Madrid reduce diferența
Înfrângerea din El Clasico a fost prima suferită de Barcelona în actuala ediție de campionat, după nouă victorii în primele nouă etape. Pentru catalani, a fost și al doilea eșec consecutiv, după cel cu PSG din Liga Campionilor.
Barcelona păstrează primul loc în La Liga, cu 27 de puncte. Atletico Madrid ocupă poziția a doua, cu 25 de puncte, în timp ce Real Madrid are 24.
Mbappe a subliniat că victoria din derby nu încheie lupta pentru titlu.
„Să câștigăm și să rămânem în cursa pentru titlu este foarte important pentru noi, dar trebuie să continuăm. Este un meci mare, însă valorează doar trei puncte”, a afirmat atacantul.
Următorul meci de campionat al lui Real Madrid este programat pe 1 noiembrie, în deplasare, împotriva lui Racing Santander.