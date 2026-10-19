Denis Boytsov, supranumit „Tyson al Rusiei”, a murit la 40 de ani. Misterul atacului brutal din metroul Berlinului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 23:02

Fostul boxer rus Denis Boytsov, cunoscut în lumea sportului drept „Tyson al Rusiei”, a murit la vârsta de numai 40 de ani. Considerat cândva unul dintre cei mai promițători pugiliști ai categoriei supergrele, acesta a rămas cu sechele grave în urma unui atac violent petrecut în mai 2015, într-un tunel al metroului din Berlin. De atunci, sportivul nu și-a mai putut reveni complet, fiind imobilizat la pat și dependent de îngrijirea familiei.

Distribuie articolul