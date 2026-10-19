Denis Boytsov, supranumit „Tyson al Rusiei”, a murit la 40 de ani. Misterul atacului brutal din metroul Berlinului
Denis Boytsov / Sursa foto - Getty Images
Fostul boxer rus Denis Boytsov, cunoscut în lumea sportului drept „Tyson al Rusiei”, a murit la vârsta de numai 40 de ani. Considerat cândva unul dintre cei mai promițători pugiliști ai categoriei supergrele, acesta a rămas cu sechele grave în urma unui atac violent petrecut în mai 2015, într-un tunel al metroului din Berlin. De atunci, sportivul nu și-a mai putut reveni complet, fiind imobilizat la pat și dependent de îngrijirea familiei.
Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, decesul ar fi fost provocat de un cheag de sânge deplasat în organism. În ultimii ani, soția sa s-a ocupat de îngrijirea fostului campion, care a trăit mai bine de un deceniu cu urmările traumatismelor suferite. Înmormântarea urmează să aibă loc în orașul Oriol, din regiunea rusă Orlov.
Denis Boytsov, un talent uriaș al boxului mondial
Denis Boytsov și-a construit reputația încă din adolescență, când a obținut rezultate importante în competițiile internaționale de box. În 2001, a câștigat un titlu la categoria mijlocie, în cadrul unei competiții de cadeți desfășurate la Baku. Un an mai târziu, s-a impus la categoria grea, la turneul organizat în Kecskemét, Ungaria, arată sport.ro.
Momentul de referință al carierei sale de junior a venit în 2004, când a devenit campion mondial la categoria supergrea, la competiția desfășurată în Jeju City, Coreea de Sud.
În același an, pugilistul s-a mutat în Germania, unde a început cariera profesionistă. Forța loviturilor sale și stilul ofensiv i-au adus comparații cu legendarul Mike Tyson, iar evoluțiile din ring au alimentat speranțele că ar putea ajunge în vârful boxului mondial.
În 2012, Boytsov era considerat unul dintre cei mai valoroși supergrei ai momentului, fiind plasat în ierarhiile neoficiale imediat după Tyson Fury. Cei doi erau asociați cu perspectiva unei confruntări importante, care ar fi putut reprezenta un moment decisiv pentru cariera boxerului rus.
Un palmares impresionant, cu 27 de victorii prin KO
Bilanțul lui Denis Boytsov în boxul profesionist a fost unul remarcabil. Acesta a disputat 37 de meciuri, în care a obținut 36 de victorii, dintre care 27 prin knockout, și a suferit o singură înfrângere.
Printre adversarii pe care i-a învins s-au numărat Ondrej Pala, Vinny Maddalone, Israel Garcia, Taras Bidenko și George Arias. Rezultatele sale l-au transformat într-un nume cunoscut în circuitul internațional al categoriei supergrele.
Singurul eșec din palmaresul său a venit în noiembrie 2013, când a fost învins la puncte, prin decizie unanimă, de australianul Alex Leapai. Partida s-a desfășurat la Bamberg, în Germania, și a contat pentru titlul WBO Asia Pacific la categoria supergrea.
La acel moment, Boytsov se afla încă într-o etapă importantă a carierei și era considerat un posibil candidat la marile confruntări pentru supremația categoriei. Totul s-a schimbat însă în primăvara anului 2015.
Găsit grav rănit într-un tunel al metroului din Berlin
În mai 2015, viața fostului campion a luat o turnură dramatică. Denis Boytsov a fost descoperit într-un tunel al metroului din Berlin, într-o baltă de sânge, cu răni grave la nivelul capului.
Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul au alimentat numeroase întrebări. Boxerul a ajuns în stare critică la spital și a fost plasat în comă indusă pentru o perioadă îndelungată, în încercarea medicilor de a-i salva viața.
Deși a supraviețuit, consecințele au fost devastatoare. Sportivul a rămas cu probleme neurologice severe, dificultăți de vorbire și de mobilitate, iar revenirea la o viață normală a devenit imposibilă. Cariera sa profesionistă s-a încheiat definitiv.
Situația financiară a familiei a devenit, de asemenea, o problemă. Potrivit relatărilor apărute la vremea respectivă, Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, ar fi intervenit pentru a acoperi cheltuielile medicale, după ce conturile bancare ale boxerului ar fi fost blocate.
Atacul asupra boxerului rus, învăluit în mister
La mai bine de un deceniu de la incident, motivele pentru care Denis Boytsov a fost găsit grav rănit în metroul din Berlin continuă să ridice semne de întrebare. Familia a sugerat că atacul ar fi putut avea legătură cu activitatea sa sportivă, însă numeroase ipoteze au circulat fără ca acestea să fie demonstrate public.
Una dintre teoriile vehiculate a fost aceea că pugilistul ar fi intrat în conflict cu persoane implicate în pariuri sportive, după ce ar fi refuzat să piardă intenționat un meci. O altă ipoteză a vizat posibile reglări de conturi între grupări criminale rusești.
Au existat, de asemenea, speculații privind o posibilă legătură cu operațiuni ale unor servicii de informații. Aceste scenarii au rămas însă la nivelul unor presupuneri și nu pot fi prezentate drept explicații confirmate ale atacului.
În lipsa unor concluzii publice care să lămurească toate circumstanțele cazului, întrebarea esențială rămâne aceeași: cine l-a atacat pe Denis Boytsov și de ce?
O viață schimbată definitiv după o singură noapte
Povestea lui Denis Boytsov este una dintre cele mai dramatice din lumea boxului. De la statutul de mare speranță a categoriei supergrele, cu zeci de victorii și un viitor promițător, sportivul a ajuns să trăiască ani întregi în condiții dificile, fără să-și mai poată recăpăta independența.
Atacul din Berlin i-a întrerupt brutal cariera și i-a schimbat radical viața. În cei 11 ani care au urmat, fostul boxer a continuat să lupte cu efectele rănilor, fiind îngrijit de familie.
Moartea sa, la doar 40 de ani, încheie o poveste marcată de performanțe sportive, suferință și numeroase întrebări fără răspuns. Pentru fanii boxului, Denis Boytsov va rămâne pugilistul care părea pregătit să ajungă în elita mondială, dar al cărui destin a fost schimbat definitiv de tragedia din metroul Berlinului.
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