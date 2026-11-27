Lumea fotbalului este în doliu după moartea fostului internațional islandez Ingvar Jonsson. Portarul, care a evoluat inclusiv pentru echipa națională a Islandei și a făcut parte din lotul prezent la Campionatul European din 2016, s-a stins din viață la numai 37 de ani. Acesta fusese diagnosticat cu cancer în urmă cu câteva luni și își întrerupsese activitatea sportivă pentru a se concentra asupra tratamentului.
Vestea tragică a fost anunțată de clubul Víkingur Reykjavík, formația pentru care evolua goalkeeperul islandez. Reprezentanții echipei au transmis că Ingvar Jonsson a murit miercuri, 25 noiembrie, înconjurat de familie și de persoanele apropiate.
„Cu mare tristețe și profundă durere vă anunțăm decesul dragului nostru prieten și coechipier, Ingvar Jonsson, portarul echipei Víkingur, survenit miercuri, 25 noiembrie, înconjurat de cei dragi”, au transmis oficialii clubului din Reykjavik.
Ingvar Jonsson a pierdut lupta cu cancerul la 37 de ani
Fostul portar al naționalei Islandei fusese diagnosticat cu o boală gravă cu doar câteva luni înainte de deces. În ciuda problemelor de sănătate, Jonsson a continuat să evolueze pentru Víkingur Reykjavík în prima parte a sezonului trecut, înainte de a se retrage din activitate pentru a se dedica luptei cu boala.
Ultima sa apariție pe teren a avut loc pe 3 mai, într-un meci disputat pentru formația islandeză.
Ingvar Jonsson a adunat opt selecții în tricoul reprezentativei Islandei, fiind unul dintre jucătorii care au contribuit la perioada importantă traversată de fotbalul islandez în urmă cu un deceniu.
A evoluat în Islanda, Norvegia și Danemarca. A câștigat șapte trofee cu Víkingur
Născut în Keflavik, Ingvar Jonsson și-a construit cariera de fotbalist în mai multe campionate nordice, evoluând pentru echipe din Islanda, Norvegia și Danemarca.
În anul 2020 a ajuns la Víkingur Reykjavík, unde a devenit unul dintre oamenii importanți ai formației. Alături de clubul islandez, portarul a cucerit patru titluri de campion și trei cupe naționale, contribuind la performanțele echipei în competițiile interne.
Cariera sa a fost marcată și de prezența în echipa națională, pentru care a debutat în noiembrie 2014, într-o partidă amicală disputată în deplasare împotriva Belgiei. Islanda a pierdut atunci cu scorul de 1-3.
A făcut parte din lotul Islandei la Euro 2016, turneul care a surprins Europa
Unul dintre cele mai importante momente ale carierei lui Ingvar Jonsson a fost participarea la Campionatul European din 2016, organizat în Franța. Portarul s-a aflat în lotul naționalei Islandei la turneul final, unde reprezentativa nordică a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției.
Islanda a ajuns până în sferturile de finală, după ce a eliminat Anglia în optimile de finală, într-o partidă câștigată cu 2-1. Parcursul istoric al echipei s-a încheiat în fața Franței, țara gazdă a competiției, care s-a impus cu 5-2.
La doar 37 de ani, Ingvar Jonsson lasă în urmă o carieră construită în fotbalul nordic, șapte trofee câștigate alături de Víkingur și amintirea unei generații care a făcut istorie pentru Islanda la Campionatul European din 2016.