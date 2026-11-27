Publicat 27 nov. 2026, 17:54 Actualizat 27 nov. 2026, 17:55

Lumea fotbalului este în doliu după moartea fostului internațional islandez Ingvar Jonsson. Portarul, care a evoluat inclusiv pentru echipa națională a Islandei și a făcut parte din lotul prezent la Campionatul European din 2016, s-a stins din viață la numai 37 de ani. Acesta fusese diagnosticat cu cancer în urmă cu câteva luni și își întrerupsese activitatea sportivă pentru a se concentra asupra tratamentului.

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