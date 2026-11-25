FRF se oferă să sprijine repatrierea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu
Dudu Georgescu. Foto: Profimedia
Federația Română de Fotbal colaborează cu Dinamo și autoritățile competente pentru a-l aduce în țară pe fostul internațional, decedat în Canada la 76 de ani. Decizia finală depinde însă și de dorința familiei.
Federația Română de Fotbal a anunțat că este pregătită să sprijine repatrierea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu, fostul mare atacant al echipei naționale și unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria lui Dinamo. Acesta a murit pe 16 noiembrie, la vârsta de 76 de ani, la reședința sa din Toronto, Canada.
FRF a transmis că a început deja demersurile instituționale împreună cu autoritățile publice competente, pentru ca fostul internațional să poată fi adus în România.
„Federația Română de Fotbal își exprimă întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit al legendarului Dudu Georgescu. Alături de FRF sunt toate autoritățile publice competente, împreună cu care s-au inițiat deja procedurile instituționale necesare”, se arată într-un punct de vedere remis Agerpres.
FRF încearcă să ia legătura cu familia fostului fotbalist
Repatrierea depinde și de dorința apropiaților lui Dudu Georgescu. Conducerea Federației Române de Fotbal încearcă să contacteze familia pentru a afla dacă aceasta își dorește ca fostul atacant să fie adus în țară și înmormântat în România.
FRF a precizat că lucrează împreună cu Dinamo, clubul la care Dudu Georgescu a obținut cele mai importante rezultate ale carierei, pentru ca fostul fotbalist să poată reveni acasă.
„Totodată, Federația Română de Fotbal colaborează strâns cu Dinamo, clubul la care fostul mare internațional a obținut cele mai mari performanțe din carieră, pentru atingerea unui deziderat comun: aducerea în țară a lui Dudu Georgescu și înmormântarea lui cu cinste. În aceste momente, se fac eforturi susținute pentru a lua legătura cu familia, iar dacă dorința apropiaților este ca acesta să revină acasă, FRF va acorda tot sprijinul necesar pentru ca Dudu Georgescu să își găsească odihna veșnică în România, alături de cei care l-au iubit și apreciat”, au transmis oficialii Federației.
Dudu Georgescu, unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc
Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a rămas una dintre figurile de referință ale fotbalului românesc, fiind considerat un reper al eficienței în fața porții. Fostul atacant și-a început parcursul în fotbal la Progresul București, unde a făcut junioratul și a debutat la echipa de seniori.
Primul său meci în prima ligă a avut loc pe 11 iunie 1969, când avea 18 ani și nouă luni. A evoluat atunci sub comanda antrenorului Cornel Drăgușin. În cele trei sezoane petrecute la Progresul, a adunat 95 de partide și 20 de goluri în primul eșalon. După o scurtă perioadă la CSM Reșița, a ajuns la Dinamo București, unde avea să cunoască cele mai mari succese ale carierei.
Zece ani la Dinamo și patru titluri de campion al României
Dudu Georgescu a îmbrăcat tricoul formației din Ștefan cel Mare între 1973 și 1983. În acest interval, a câștigat patru titluri de campion al României, în 1975, 1977, 1982 și 1983, precum și Cupa României, în 1982.
Performanțele sale individuale au contribuit la consolidarea statutului de legendă a clubului. A devenit cel mai bun marcator din istoria lui Dinamo în prima ligă, cu 207 goluri înscrise în 260 de meciuri. În competițiile europene, a mai marcat de 17 ori în cele 23 de partide disputate.
După despărțirea de Dinamo, fostul atacant a mai jucat la SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni. S-a retras din activitatea de fotbalist în 1988.
Recordul din campionatul României și cele două trofee Gheata de Aur
Dudu Georgescu deține în continuare recordul absolut de goluri marcate în prima ligă din România: 252 de reușite în 371 de meciuri. A fost golgheterul campionatului timp de patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978.
La nivel european, a câștigat de două ori trofeul Gheata de Aur, distincție acordată celui mai bun marcator din campionatele naționale europene. Prima dată a obținut premiul în 1975, cu 33 de goluri, iar doi ani mai târziu a repetat performanța, după ce a înscris 47 de goluri.
Rezultatele sale l-au plasat și în topul celor mai buni fotbaliști ai lumii. În ancheta Balonul de Aur, Dudu Georgescu s-a clasat pe locul 10 în 1975 și pe poziția a noua în 1977.
40 de selecții și 21 de goluri pentru naționala României
Fostul atacant a debutat în echipa națională în 1973, în perioada în care selecționer era Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții sub tricolor și a înscris 21 de goluri pentru România.
După retragerea din activitatea de jucător, Dudu Georgescu a continuat să lucreze în fotbal, de această dată ca antrenor. A pregătit mai multe echipe din țară și din străinătate, printre care CSM Reșița, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași și Zimbru Chișinău.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News