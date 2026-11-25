Publicat 25 nov. 2026, 23:11 Sursă Agerpres

Federația Română de Fotbal colaborează cu Dinamo și autoritățile competente pentru a-l aduce în țară pe fostul internațional, decedat în Canada la 76 de ani. Decizia finală depinde însă și de dorința familiei.

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