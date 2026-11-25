Publicat 25 nov. 2026, 19:36 Actualizat 25 nov. 2026, 19:52

Gheorghe Hagi (61 de ani), Nadia Comăneci (65 de ani) și Ilie Năstase (80 de ani), trei dintre cei mai mari sportivi din istoria României, au participat la audiența generală a Suveranului Pontif, miercuri, 25 noiembrie, la Vatican. Cu această ocazie, ei i-au oferit mai multe cadouri Papei Leon al XIV-lea, obiecte cu semnificații aparte.

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