Gheorghe Hagi (61 de ani), Nadia Comăneci (65 de ani) și Ilie Năstase (80 de ani), trei dintre cei mai mari sportivi din istoria României, au participat la audiența generală a Suveranului Pontif, miercuri, 25 noiembrie, la Vatican. Cu această ocazie, ei i-au oferit mai multe cadouri Papei Leon al XIV-lea, obiecte cu semnificații aparte.
Cunoscut pentru pasiunea sa pentru tenis, Ilie Năstase i-a dăruit Papei Leon al XIV-lea o rachetă pe care a folosit-o în 1976, an în care fostul lider mondial a câștigat mai multe turnee internaționale.
Papa Leon și Ilie Năstase (FOTO - Vatican News)
La rândul său, Gheorghe Hagi, care este actualul selecționer al României, i-a oferit un tricou al echipei naționale de la Campionatul Mondial din 1994, desfășurat în Statele Unite, țara natală a Suveranului Pontif. Pe el a fost inscripționat mesajul „Credință, respect și recunoștință”.
Papa Leon și Gheorghe Hagi (FOTO - Vatican News)
Nadia Comăneci i-a dăruit Papei o bluză de trening a României, precum și o șapcă inscripționată cu LA 2028, semnată de fosta gimnastă și de soțul acesteia, Bart Conner. Los Angeles va găzdui următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară.
Papa Leon și Nadia Comăneci (FOTO - Vatican News)
Mesaj pentru pace și apel la încetarea conflictelor armate
Delegația României a participat la audiența generală din Piața Sfântul Petru, în cadrul căreia Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj pentru pace și a făcut apel la încetarea conflictelor armate.
După întâlnirea cu liderul Bisericii Catolice, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile trăite la Vatican, într-un an cu o însemnătate aparte pentru fosta gimnastă, potrivit Vatican News.
Gheorghe Hagi, după întâlnirea cu Papa Leon: „O mare onoare şi un moment de profundă emoţie”