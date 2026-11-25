Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 nov. 2026, 16:54

Selecţionerul naţionalei României, Gheorghe Hagi, a transmis, miercuri, după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea, că a trăit „un moment de profundă emoţie”, exprimându-şi totodată mândria de a fi reprezentat țara la acest eveniment, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Mihai Covaliu.

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