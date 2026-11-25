Selecţionerul naţionalei României, Gheorghe Hagi, a transmis, miercuri, după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea, că a trăit „un moment de profundă emoţie”, exprimându-şi totodată mândria de a fi reprezentat țara la acest eveniment, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Mihai Covaliu.
Gică Hagi, după întâlnirea cu Papa Leon: „Un moment de profundă emoţie”
Cadoul oferit de Gheorghe Hagi papei
Gheorghe Hagi i-a oferit Suveranului Pontif un tricou al echipei naţionale a României, purtat cu ocazia Cupei Mondiale din 1994, găzduită de Statele Unite ale Americii. Pe acesta au fost inscripţionate cuvintele „Credinţă, respect şi recunoştinţă”.
La întâlnirea cu Suveranul Pontif au fost prezenţi şi ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, iniţiatorii acestui demers, organizat în colaborare. Din delegaţia română au mai făcut parte Nadia Comăneci şi Ilie Năstase, care au împărtăşit, la rândul lor, impresiile despre întrevederea de la Vatican.
Sportivi români, primiţi la Vatican de-a lungul timpului
Întâlnirea de la Vatican se înscrie într-o serie de evenimente dedicate personalităţilor din lumea sportului. La 9 mai 2026, Cristi Chivu a fost primit la Vatican alături de reprezentanţii clubului Inter Milano, după câştigarea titlului, iar la 25 iunie, David Popovici şi Camelia Potec au participat la o întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei vizite a delegaţiei de înotători prezenţi la Trofeul Settecolli. De asemenea, la 31 martie 2004, Papa Ioan Paul al II-lea a primit în audienţă mai multe foste campioane ale sportului românesc, printre care Gabriela Szabo, Iolanda Balaş, Doina Melinte, Viorica Viscopoleanu şi Mihaela Peneş.