Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 14:44

Lionel Messi își păstrează statutul de cel mai bine plătit fotbalist din Major League Soccer (MLS), potrivit celor mai recente date publicate de sindicatul jucătorilor din campionatul nord-american. Starul argentinian de la Inter Miami încasează anual 28,3 milioane de dolari, sumă care îl plasează la o distanță considerabilă de următorii fotbaliști din clasament.

Distribuie articolul