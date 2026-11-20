Lionel Messi își păstrează statutul de cel mai bine plătit fotbalist din Major League Soccer (MLS), potrivit celor mai recente date publicate de sindicatul jucătorilor din campionatul nord-american. Starul argentinian de la Inter Miami încasează anual 28,3 milioane de dolari, sumă care îl plasează la o distanță considerabilă de următorii fotbaliști din clasament.
Datele făcute publice joi de Asociația Jucătorilor din MLS arată că Messi și-a majorat veniturile salariale cu aproape opt milioane de dolari față de anul precedent. Cifrele nu includ însă eventualele câștiguri obținute din contracte comerciale, sponsorizări sau alte activități.
Lionel Messi, lider detașat în topul salariilor din MLS
La 39 de ani, Lionel Messi continuă să fie principalul reper financiar al campionatului american. Fotbalistul argentinian, aflat sub contract cu Inter Miami până în 2028, are un venit de 28,3 milioane de dolari, conform statisticilor sindicatului jucătorilor.
Diferența față de ocupantul poziției secunde este de aproape nouă milioane de dolari. Evoluția veniturilor lui Messi confirmă importanța pe care starul argentinian o are pentru MLS, atât din punct de vedere sportiv, cât și în ceea ce privește imaginea competiției.
Robert Lewandowski și Antoine Griezmann completează podiumul
Pe locul al doilea în clasamentul celor mai bine plătiți jucători se află polonezul Robert Lewandowski, care a ajuns la Chicago în această vară. Atacantul are un venit anual de 19,51 milioane de dolari, potrivit datelor publicate de sindicat.
Podiumul este completat de francezul Antoine Griezmann, remunerat cu aproximativ 13,94 milioane de dolari. Campionul mondial din 2018 a avut un început foarte bun la Orlando City, reușind să înscrie 14 goluri și să ofere șapte pase decisive în primele 18 etape.
Diferențe importante între vedetele campionatului american
Clasamentul evidențiază diferența considerabilă dintre veniturile lui Messi și cele ale celorlalte staruri din MLS. Argentinianul conduce detașat, în timp ce Lewandowski și Griezmann ocupă următoarele două poziții.
Publicarea acestor cifre oferă o imagine asupra investițiilor făcute de cluburile nord-americane pentru a atrage fotbaliști de renume internațional și pentru a crește vizibilitatea campionatului.