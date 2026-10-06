Lionel Messi se retrage din naționala Argentinei. Mesaj emoționant înaintea meciului cu Benin

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 22:19

Lionel Messi va disputa ultimul său meci pentru naționala Argentinei în noaptea de marți spre miercuri, împotriva Beninului. Înaintea partidei de adio, programată pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, starul argentinian le-a transmis suporterilor un mesaj emoționant: „Plec în pace; am dat totul”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre lionel messiargentinaBenin