Lionel Messi se retrage din naționala Argentinei. Mesaj emoționant înaintea meciului cu Benin

Lionel Messi va disputa ultimul său meci pentru naționala Argentinei în noaptea de marți spre miercuri, împotriva Beninului. Înaintea partidei de adio, programată pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, starul argentinian le-a transmis suporterilor un mesaj emoționant: „Plec în pace; am dat totul”.
Când se joacă Argentina – Benin
Meciul amical Argentina – Benin va începe miercuri, 7 octombrie, la ora 02:00, ora României. La 39 de ani, Lionel Messi își încheie cariera internațională în fața propriilor suporteri, într-o seară dedicată parcursului său în tricoul Albiceleste. Aproximativ 85.000 de spectatori sunt așteptați pe Stadionul Monumental din Buenos Aires.
Partida de rămas-bun a fost anunțată de Federația Argentiniană de Fotbal după ce atacantul și-a comunicat retragerea din echipa națională. Președintele federației, Claudio Tapia, a explicat că evenimentul îi va oferi căpitanului Argentinei despărțirea pe care o merită.
Mesajul lui Messi pentru suporteri
Cu doar câteva ore înaintea meciului, câștigătorul a opt Baloane de Aur a apărut într-un videoclip publicat de Adidas, sponsorul său. Mesajul este însoțit de imagini din cariera sa la națională, inclusiv de la triumful Argentinei în finala Cupei Mondiale din 2022, împotriva Franței.
„A venit momentul. Plec în pace; am dat totul. Acest tricou a fost visul meu, mândria mea și viața mea. Vă mulțumesc că m-ați iubit atât de mult, vă mulțumesc pentru sprijinul vostru. Vă voi purta mereu cu mine”, a spus Lionel Messi.
Omagiu pe Stadionul Monumental
Seara de adio va include mai multe momente dedicate fotbalistului. Potrivit presei argentiniene, sunt pregătite spectacole muzicale înaintea partidei, cadouri și un videoclip omagial care va fi prezentat după fluierul final. La eveniment vor participa și membri ai echipei care a câștigat Cupa Mondială din 2022.
Argentina va purta un echipament special creat de Adidas pentru ultimul meci internațional al lui Messi. Tricoul omagial este inspirat de drapelul argentinian și include detalii aurii și însemne dedicate căpitanului naționalei.
Astfel, amicalul cu Benin va marca încheierea unui parcurs de peste două decenii la naționala Argentinei, încununat de titlul mondial cucerit în 2022.