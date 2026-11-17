Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 17 nov. 2026, 20:02

Peter Storey, fostul mijlocaș al echipei Arsenal și unul dintre jucătorii importanți ai generației care a câștigat eventul în sezonul 1970-1971, a murit la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut marți, 17 noiembrie 2026, de clubul londonez, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților fostului fotbalist.

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