Peter Storey, fostul mijlocaș al echipei Arsenal și unul dintre jucătorii importanți ai generației care a câștigat eventul în sezonul 1970-1971, a murit la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut marți, 17 noiembrie 2026, de clubul londonez, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților fostului fotbalist.
Storey a disputat 501 meciuri pentru Arsenal, fiind al optulea jucător din istoria clubului în clasamentul aparițiilor. A îmbrăcat și tricoul naționalei Angliei, pentru care a bifat 19 selecții între 1971 și 1973.
Peter Storey, unul dintre eroii eventului din 1971
Peter Storey a ajuns la Arsenal în 1961, ca junior, iar debutul în prima echipă l-a avut în octombrie 1965, într-un meci cu Leicester City. A rămas la club timp de 12 ani, până în 1977, perioadă în care a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei.
A început să joace ca fundaș dreapta, însă ulterior a fost mutat la mijlocul terenului. Era cunoscut pentru stilul său dur, pentru intervențiile hotărâte și pentru capacitatea de a contribui atât la faza defensivă, cât și la construcția jocului.
În 1970, Storey a câștigat alături de Arsenal Cupa Orașelor Târguri, competiția care a precedat Cupa UEFA. Un an mai târziu, a făcut parte din echipa care a câștigat campionatul Angliei și Cupa Angliei
Unul dintre momentele memorabile ale carierei sale a venit în semifinala Cupei Angliei din 1971, împotriva lui Stoke City. Arsenal era condusă cu 2-0, iar Storey a marcat golul care a redus diferența. În prelungirile partidei, a executat un penalty și a trimis confruntarea la rejucare.
Arsenal a câștigat apoi partida decisivă și s-a calificat în finală, unde a învins-o pe Liverpool, completând unul dintre cele mai importante sezoane din istoria clubului.
501 de meciuri pentru Arsenal și 19 selecții la națională
Peter Storey a încheiat perioada petrecută la Arsenal în 1977, când s-a transferat la Fulham. S-a retras din activitate în anul următor, după o carieră în care a devenit unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai generației sale.
Pentru echipa națională a Angliei a jucat de 19 ori, între 1971 și 1973. A fost apreciat pentru versatilitate și pentru stilul său combativ, fiind capabil să evolueze atât în apărare, cât și la mijlocul terenului.
Arsenal a anunțat că îi va aduce un omagiu în timpul meciului cu Borussia Dortmund, programat pe 24 noiembrie, în Liga Campionilor.