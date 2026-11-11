Campionatul European de handbal feminin 2026: când joacă România și care sunt prețurile biletelor

Campionatul European de handbal feminin 2026 se desfășoară în perioada 3-20 decembrie 2026, iar România este una din țările organizatoare, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Astfel, două orașe din țara noastră vor găzdui meciuri importante din cadrul turneului. Nu rata detaliile legate de programul tricolorelor noastre și achiziționarea biletelor!
Meciurile din faza grupelor de la EHF Euro 2026 se vor juca în perioada 3-9 decembrie 2026, iar duelurile din grupele principale vor avea loc în perioada 10-16 decembrie 2026.
Semifinalele vor avea loc pe 18 decembrie 2026, iar meciul pentru locul 3 și finala mare se vor juca amândouă pe 20 decembrie 2026.
Orașele gazdă din România
Cluj-Napoca și Oradea sunt cele două orașe din România care vor găzdui meciuri, la BT Arena (care are o capacitate de 10.000 de locuri) și Oradea Arena (5.300 de locuri).
La noi se vor juca meciurile din Grupa A, din care fac parte Ungaria, Slovenia, Muntenegru și Islanda (în Oradea) și din Grupa B, dar și Grupa I principală, unde se vor califica primele două clasate din grupele A, B și C (în Cluj-Napoca).
Meciuri din Grupa A:
3 decembrie 2026, ora 17:30: Slovenia - Islanda
3 decembrie, ora 20:00: Ungaria - Muntenegru
5 decembrie 2026, ora 17:30: Muntenegru - Islanda
5 decembrie, ora 20:00: Ungaria - Slovenia
7 decembrie 2026, ora 17:30: Slovenia - Muntenegru
7 decembrie 2026, ora 20:00: Islanda - Ungaria
Grupa României
Jucătoarele din țara noastră fac parte din Grupa B, alături de Norvegia (campioană mondială, europeană și olimpică), Elveția și Macedonia de Nord.
Programul tricolorelor
Meciurile din grupa B:
4 decembrie 2026, ora 17:30: Elveția - Macedonia de Nord
4 decembrie, ora 20:00: Norvegia - România
6 decembrie 2026, ora 17:30: România - Macedonia de Nord
6 decembrie, ora 20:00: Norvegia - Elveția
8 decembrie 2026, ora 17:30: Elveția - România
8 decembrie 2026, ora 20:00: Macedonia de Nord - Norvegia
Cum cumperi bilete
Federația Română de Handbal a anunțat, prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook, că biletele s-au pus în vânzare pe site-urile de specialitate, la următoarele prețuri:
Oradea – Grupa A
Pachete – 3 zile, 6 meciuri
Categoria 1: 492 lei
Categoria 2: 351 lei
Categoria 3: 255 lei
Categoria 4: 167 lei
VIP: 2.106 lei
Bilete de zi – 1 zi, 2 meciuri
Categoria 1: 189 lei
Categoria 2: 130 lei
Categoria 3: 99 lei
Categoria 4: 69 lei
VIP: 780 lei
Cluj-Napoca / Grupa B – faza preliminară
Pachete – 3 zile, 6 meciuri
Categoria 1: 492 lei
Categoria 2: 351 lei
Categoria 3: 255 lei
Categoria 4: 167 lei
VIP: 2.106 lei
Bilete de zi – 1 zi, 2 meciuri
Categoria 1: 189 lei
Categoria 2: 130 lei
Categoria 3: 99 lei
Categoria 4: 69 lei
VIP: 780 lei
Grupa I – faza principală
Pachete – 4 zile, 12 meciuri
Categoria 1: 843 lei
Categoria 2: 619 lei
Categoria 3: 450 lei
Categoria 4: 281 lei
VIP: 3.557 lei
Bilete de zi – 1 zi, 3 meciuri
Categoria 1: 239 lei
Categoria 2: 179 lei
Categoria 3: 125 lei
Categoria 4: 79 lei
VIP: 988 lei
Ce înseamnă calitatea de co-gazdă
România este co-gazdă la Campionatul European de Handbal Feminin din 2026 (EHF EURO 2026), ceea ce înseamnă că turneul final este organizat împreună cu alte state europene, iar unele meciuri se joacă și pe teritoriul țării noastre. În acest caz, este vorba despre Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, care vor găzdui meciuri din cadrul EHF EURO 2026, Cluj-Napoca și Oradea fiind orașele participante de la noi.
România, a 17-a participare la un campionat european de handbal feminin
România s-a calificat din postura de țară-gazdă la EHF Euro 2026, astfel că nu a evoluat în preliminarii și va juca la 17-lea campionat european. A jucat la toate turneele finale, mai puțin la cel din 2006, iar cel mai bun rezultat a fost locul 3, obținut în anul 2010.
Anul acesta, în luna septembrie, s-a desfășurat la Sala Polivalentă din București un turneu amical la care au mai participat, în afară de România și celelalte țări-gazdă, Norvegia, Danemarca și Ungaria. România a obținut locul al treilea, după ce a învins Ungaria în finala mică.