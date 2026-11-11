Campionatul European de handbal feminin 2026: când joacă România și care sunt prețurile biletelor

Publicat 11 nov. 2026, 15:13 Actualizat 11 nov. 2026, 15:28

Campionatul European de handbal feminin 2026 se desfășoară în perioada 3-20 decembrie 2026, iar România este una din țările organizatoare, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Astfel, două orașe din țara noastră vor găzdui meciuri importante din cadrul turneului. Nu rata detaliile legate de programul tricolorelor noastre și achiziționarea biletelor!

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