Tragedie în lumea sportului! O tânără de 22 de ani a murit după ce a fost aruncată de pe cal în timpul unei curse

O competiție hipică din Australia s-a încheiat cu o tragedie, după ce o tânără jocheuă, în vârstă de doar 22 de ani, a murit în urma unui accident produs pe hipodrom. Izzy Neale a suferit răni extrem de grave după ce a fost aruncată din șa în timpul unei curse desfășurate duminică, în cadrul Warren Shire Cotton Cup, în localitatea Warren din statul New South Wales.
Tânăra a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au încercat să îi salveze viața. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, aceasta s-a stins din viață marți seara, înconjurată de familie și de prieteni.
Izzy Neale a ajuns în stare critică la spital după accidentul de pe hipodrom
Accidentul s-a produs în apropierea bornei de 400 de metri, în timp ce Izzy Neale participa la cursă pe calul Marnoo. Tânăra a fost aruncată din șa și și-a pierdut cunoștința în urma impactului.
În același incident a fost implicat și jocheul Diego Montes de Oca, care a căzut de pe calul Shadow Dane. Acesta a suferit o fractură la picior.
Cei doi sportivi au fost transportați la Spitalul din Dubbo. Starea lui Izzy Neale era însă extrem de gravă, iar medicii au conectat-o la aparatele care îi susțineau funcțiile vitale.
După două zile de luptă pentru supraviețuire, tânăra a murit marți seara. Familia i-a fost alături până în ultimele clipe.
Familia tinerei a anunțat că Izzy va deveni donatoare de organe
Vestea morții jocheului a fost confirmată de familie printr-un mesaj emoționant, în care apropiații au vorbit despre pasiunea pe care aceasta a avut-o pentru cai încă din primii ani de viață.
Rudele au dezvăluit că Izzy va deveni donatoare de organe, gest prin care va putea oferi altor persoane șansa de a trăi.
Izzy Neale avea 88 de victorii în cariera de jocheuă
Moartea tinerei a provocat un val de tristețe în comunitatea curselor hipice din Australia. La numai 22 de ani, Izzy Neale reușise deja să obțină rezultate importante în cariera sa sportivă.
Aceasta participase la 699 de curse și câștigase 88 dintre ele. Chiar în ziua accidentului, tânăra concurase în alte patru probe, iar în prima cursă terminase pe poziția a patra.
În urma tragediei, organizatorii au decis anularea ultimei curse din programul competiției de la Warren.
Accidentul a avut consecințe fatale și pentru calul Marnoo. Animalul a suferit o leziune gravă la unul dintre membrele anterioare și a fost eutanasiat.
Mesajul sfâșietor transmis de fratele tinerei după moartea acesteia
Unul dintre cele mai emoționante mesaje a venit din partea fratelui lui Izzy, Tommy. Acesta a mărturisit că îi este greu să accepte pierderea surorii sale și că nu și-ar fi imaginat vreodată că va ajunge să discute cu medicii despre oprirea aparatelor care îi mențineau viața.
Bărbatul a vorbit și despre regretul că, în ultimii ani, nu a putut petrece mai mult timp alături de sora sa.
Pierderea lui Izzy Neale lasă în urmă o familie îndurerată și o comunitate sportivă profund marcată de dispariția unei tinere care și-a dedicat viața pasiunii pentru cai și cursele hipice.