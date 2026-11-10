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Sport· 3 min citire

Tragedie în lumea sportului! O tânără de 22 de ani a murit după ce a fost aruncată de pe cal în timpul unei curse

Izzy Neale / Sursa foto - Facebook

Izzy Neale / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat10 nov. 2026, 22:53
Actualizat10 nov. 2026, 22:58

O competiție hipică din Australia s-a încheiat cu o tragedie, după ce o tânără jocheuă, în vârstă de doar 22 de ani, a murit în urma unui accident produs pe hipodrom. Izzy Neale a suferit răni extrem de grave după ce a fost aruncată din șa în timpul unei curse desfășurate duminică, în cadrul Warren Shire Cotton Cup, în localitatea Warren din statul New South Wales.

Tânăra a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au încercat să îi salveze viața. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, aceasta s-a stins din viață marți seara, înconjurată de familie și de prieteni.

Izzy Neale a ajuns în stare critică la spital după accidentul de pe hipodrom

Accidentul s-a produs în apropierea bornei de 400 de metri, în timp ce Izzy Neale participa la cursă pe calul Marnoo. Tânăra a fost aruncată din șa și și-a pierdut cunoștința în urma impactului.

În același incident a fost implicat și jocheul Diego Montes de Oca, care a căzut de pe calul Shadow Dane. Acesta a suferit o fractură la picior.

Cei doi sportivi au fost transportați la Spitalul din Dubbo. Starea lui Izzy Neale era însă extrem de gravă, iar medicii au conectat-o la aparatele care îi susțineau funcțiile vitale.

După două zile de luptă pentru supraviețuire, tânăra a murit marți seara. Familia i-a fost alături până în ultimele clipe.

Familia tinerei a anunțat că Izzy va deveni donatoare de organe

Vestea morții jocheului a fost confirmată de familie printr-un mesaj emoționant, în care apropiații au vorbit despre pasiunea pe care aceasta a avut-o pentru cai încă din primii ani de viață.

Rudele au dezvăluit că Izzy va deveni donatoare de organe, gest prin care va putea oferi altor persoane șansa de a trăi.

Cu profundă tristețe și cu inimile frânte, anunțăm moartea iubitei noastre Izzy, care a plecat dintre noi înconjurată de cei mai apropiați membri ai familiei și de prieteni. Izzy călărea cai înainte să învețe să meargă. Dragostea ei pentru cai a fost o pasiune de-o viață, care, mai recent, s-a transformat într-o iubire pentru cursele hipice.

Prin donarea de organe, Izzy le va oferi altor oameni șansa la viață, aducând familiei noastre puțină alinare în mijlocul acestei pierderi devastatoare. Suntem profund recunoscători pentru dragostea, bunătatea și sprijinul oferite lui Izzy și familiei noastre de către prieteni, comunitatea curselor hipice și toți cei care ne-au fost alături în aceste momente sfâșietoare

a declarat familia tinerei., potrivit publicației New York Post.

Izzy Neale avea 88 de victorii în cariera de jocheuă

Moartea tinerei a provocat un val de tristețe în comunitatea curselor hipice din Australia. La numai 22 de ani, Izzy Neale reușise deja să obțină rezultate importante în cariera sa sportivă.

Aceasta participase la 699 de curse și câștigase 88 dintre ele. Chiar în ziua accidentului, tânăra concurase în alte patru probe, iar în prima cursă terminase pe poziția a patra.

În urma tragediei, organizatorii au decis anularea ultimei curse din programul competiției de la Warren.

Accidentul a avut consecințe fatale și pentru calul Marnoo. Animalul a suferit o leziune gravă la unul dintre membrele anterioare și a fost eutanasiat.

Mesajul sfâșietor transmis de fratele tinerei după moartea acesteia

Unul dintre cele mai emoționante mesaje a venit din partea fratelui lui Izzy, Tommy. Acesta a mărturisit că îi este greu să accepte pierderea surorii sale și că nu și-ar fi imaginat vreodată că va ajunge să discute cu medicii despre oprirea aparatelor care îi mențineau viața.

Bărbatul a vorbit și despre regretul că, în ultimii ani, nu a putut petrece mai mult timp alături de sora sa.

Izzy, nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam să ajung să am discuții cu medicii despre oprirea aparatelor care te țineau în viață. Vreau doar să știi că te iubesc atât de mult și că vei fi mereu surioara mea mai mică. Ai fost cea mai bună prietenă a mea și am fost întotdeauna foarte apropiați. Nu știu cum o să fac față acestei situații.

Îmi pare atât de rău că am petrecut ani de zile în închisoare și că nu am avut ocazia să petrecem mai mult timp împreună înainte de acest accident. Nici măcar nu pot să înțeleg ce simt... până când ne vom revedea, surioară. O să-mi fie atât de dor de tine!

a declarat Tommy., fratele tinerei.

Pierderea lui Izzy Neale lasă în urmă o familie îndurerată și o comunitate sportivă profund marcată de dispariția unei tinere care și-a dedicat viața pasiunii pentru cai și cursele hipice.

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