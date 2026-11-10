Tragedie în lumea sportului! O tânără de 22 de ani a murit după ce a fost aruncată de pe cal în timpul unei curse

Publicat 10 nov. 2026, 22:53 Actualizat 10 nov. 2026, 22:58

O competiție hipică din Australia s-a încheiat cu o tragedie, după ce o tânără jocheuă, în vârstă de doar 22 de ani, a murit în urma unui accident produs pe hipodrom. Izzy Neale a suferit răni extrem de grave după ce a fost aruncată din șa în timpul unei curse desfășurate duminică, în cadrul Warren Shire Cotton Cup, în localitatea Warren din statul New South Wales.

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