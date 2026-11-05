Alan Jones, fostul campion mondial de Formula 1, a murit la 80 de ani

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 5 nov. 2026, 11:00

Fostul pilot australian Alan Jones, campion mondial de Formula 1 în 1980, a murit azi, 5 noiembrie 2026, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă boală. Anunțul a fost făcut de familia sa, printr-un comunicat transmis de soția sportivului, Amanda Butler-Davis.

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