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Alan Jones, fostul campion mondial de Formula 1, a murit la 80 de ani

FOTO: Reuters, pilotul australian de Formula 1, Alan Jones, 1985

FOTO: Reuters, pilotul australian de Formula 1, Alan Jones, 1985

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Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 5 nov. 2026, 11:00

Fostul pilot australian Alan Jones, campion mondial de Formula 1 în 1980, a murit azi, 5 noiembrie 2026, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă boală. Anunțul a fost făcut de familia sa, printr-un comunicat transmis de soția sportivului, Amanda Butler-Davis.

Jones împlinise 80 de ani cu doar trei zile înainte de deces. A rămas în istoria Formulei 1 drept primul campion mondial al echipei Williams și al doilea pilot australian care a câștigat titlul, după legendarul Jack Brabham.

Alan și-a dedicat viața motorsportului, construind o moștenire care va dăinui prin nenumărații oameni pe care i-a marcat de-a lungul drumului. Prin realizările sale, pasiunea și caracterul său inconfundabil, atât pe pistă, cât și în afara lui, Alan a lăsat o amprentă durabilă asupra sportului atât la nivel național, cât și la nivel global

a transmis familia în mesajul de adio.

Alan Jones a câștigat titlul mondial în 1980, cu Williams

Născut la Melbourne, pe 2 noiembrie 1946, Alan Jones a ajuns în Formula 1 în 1975. A concurat inițial pentru Hesketh, apoi pentru alte echipe, iar prima victorie într-un Mare Premiu a obținut-o în 1977, în Austria, la volanul unui monopost Shadow.

În 1978 s-a alăturat echipei Williams, alături de care a cunoscut cea mai importantă perioadă a carierei sale. Sezonul 1980 a fost cel mai bun din parcursul său în Formula 1: a câștigat cinci curse, în Argentina, Franța, Marea Britanie, Canada și Statele Unite, și a devenit campion mondial cu o etapă înainte de finalul campionatului.

Jones a adunat în total 12 victorii și 24 de clasări pe podium, în 117 curse cuprinse între 1975 și 1986. Titlul din 1980 a fost primul câștigat de Williams la piloți și a contribuit la afirmarea echipei britanice în Formula 1.

Australianul a rămas până astăzi ultimul pilot din țara sa care a câștigat campionatul mondial de Formula 1. Înaintea lui, Jack Brabham obținuse trei titluri, în 1959, 1960 și 1966.

Omagiul adus de lumea motorsportului

Organizația Motorsport Australia a transmis un mesaj de condoleanțe și a amintit contribuția importantă a lui Jones la istoria automobilismului australian. Președintele Andrew Fraser l-a descris drept una dintre cele mai influente figuri ale motorsportului din țară.

Și reprezentanții Marelui Premiu al Australiei au transmis un omagiu, subliniind că titlul câștigat în 1980 a inspirat o generație de fani. „Lasă în urmă o moștenire extraordinară în motorsportul australian”, au transmis reprezentanții competiției.

Alan Jones a continuat să concureze și după retragerea din Formula 1

Deși a părăsit inițial Formula 1 la finalul sezonului 1981, Jones a revenit pentru câteva participări, iar ultima sa cursă în campionat a fost Marele Premiu al Australiei din 1986.

Cariera sa nu s-a limitat la Formula 1. A continuat să concureze în competiții auto din Australia, a câștigat titlul național la categoria Sports Sedan și GT în 1982 și a obținut victoria în cursa de anduranță Bathurst 12 Hour în 1993. În 1995, a terminat pe locul al doilea în celebra cursă Bathurst 1000.

După retragerea din competițiile auto, în 2002, Jones a rămas apropiat de sport și a devenit comentator de televiziune, fiind apreciat pentru analiza directă a curselor.

Pentru rezultatele sale, a primit distincția de Membru al Ordinului Imperiului Britanic în 1980 și a fost inclus în Sport Australia Hall of Fame în 1985. În 2019, a fost ridicat la statutul de Legendă în Australian Motor Sport Hall of Fame.

Alan Jones lasă în urmă soția, Amanda Butler-Davis, și cei șase copii ai săi.

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