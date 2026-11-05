Alan Jones, fostul campion mondial de Formula 1, a murit la 80 de ani

Fostul pilot australian Alan Jones, campion mondial de Formula 1 în 1980, a murit azi, 5 noiembrie 2026, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă boală. Anunțul a fost făcut de familia sa, printr-un comunicat transmis de soția sportivului, Amanda Butler-Davis.
Jones împlinise 80 de ani cu doar trei zile înainte de deces. A rămas în istoria Formulei 1 drept primul campion mondial al echipei Williams și al doilea pilot australian care a câștigat titlul, după legendarul Jack Brabham.
Alan Jones a câștigat titlul mondial în 1980, cu Williams
Născut la Melbourne, pe 2 noiembrie 1946, Alan Jones a ajuns în Formula 1 în 1975. A concurat inițial pentru Hesketh, apoi pentru alte echipe, iar prima victorie într-un Mare Premiu a obținut-o în 1977, în Austria, la volanul unui monopost Shadow.
În 1978 s-a alăturat echipei Williams, alături de care a cunoscut cea mai importantă perioadă a carierei sale. Sezonul 1980 a fost cel mai bun din parcursul său în Formula 1: a câștigat cinci curse, în Argentina, Franța, Marea Britanie, Canada și Statele Unite, și a devenit campion mondial cu o etapă înainte de finalul campionatului.
Jones a adunat în total 12 victorii și 24 de clasări pe podium, în 117 curse cuprinse între 1975 și 1986. Titlul din 1980 a fost primul câștigat de Williams la piloți și a contribuit la afirmarea echipei britanice în Formula 1.
Australianul a rămas până astăzi ultimul pilot din țara sa care a câștigat campionatul mondial de Formula 1. Înaintea lui, Jack Brabham obținuse trei titluri, în 1959, 1960 și 1966.
Omagiul adus de lumea motorsportului
Organizația Motorsport Australia a transmis un mesaj de condoleanțe și a amintit contribuția importantă a lui Jones la istoria automobilismului australian. Președintele Andrew Fraser l-a descris drept una dintre cele mai influente figuri ale motorsportului din țară.
Și reprezentanții Marelui Premiu al Australiei au transmis un omagiu, subliniind că titlul câștigat în 1980 a inspirat o generație de fani. „Lasă în urmă o moștenire extraordinară în motorsportul australian”, au transmis reprezentanții competiției.
Alan Jones a continuat să concureze și după retragerea din Formula 1
Deși a părăsit inițial Formula 1 la finalul sezonului 1981, Jones a revenit pentru câteva participări, iar ultima sa cursă în campionat a fost Marele Premiu al Australiei din 1986.
Cariera sa nu s-a limitat la Formula 1. A continuat să concureze în competiții auto din Australia, a câștigat titlul național la categoria Sports Sedan și GT în 1982 și a obținut victoria în cursa de anduranță Bathurst 12 Hour în 1993. În 1995, a terminat pe locul al doilea în celebra cursă Bathurst 1000.
După retragerea din competițiile auto, în 2002, Jones a rămas apropiat de sport și a devenit comentator de televiziune, fiind apreciat pentru analiza directă a curselor.
Pentru rezultatele sale, a primit distincția de Membru al Ordinului Imperiului Britanic în 1980 și a fost inclus în Sport Australia Hall of Fame în 1985. În 2019, a fost ridicat la statutul de Legendă în Australian Motor Sport Hall of Fame.
Alan Jones lasă în urmă soția, Amanda Butler-Davis, și cei șase copii ai săi.