Tragedie la Maratonul din New York: o atletă de 24 de ani a murit cu doar doi metri înainte de linia de sosire

Publicat 4 nov. 2026, 22:13 Actualizat 4 nov. 2026, 22:15

Doliu în lumea sportului după o tragedie petrecută în timpul Maratonului din New York. Rachel Apa, o tânără sportivă în vârstă de numai 24 de ani, și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit în Central Park, cu doar doi metri înainte de a încheia cursa. Echipajele medicale au intervenit, însă nu au reușit să îi salveze viața.

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