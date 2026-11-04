Tragedie la Maratonul din New York: o atletă de 24 de ani a murit cu doar doi metri înainte de linia de sosire

Doliu în lumea sportului după o tragedie petrecută în timpul Maratonului din New York. Rachel Apa, o tânără sportivă în vârstă de numai 24 de ani, și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit în Central Park, cu doar doi metri înainte de a încheia cursa. Echipajele medicale au intervenit, însă nu au reușit să îi salveze viața.
Moartea atletei a provocat o durere imensă în rândul familiei și al celor care au cunoscut-o. Părinții tinerei sunt devastați și încearcă să înțeleagă cum s-a putut produce o asemenea tragedie, mai ales că Rachel nu ar fi avut probleme de sănătate cunoscute.
Rachel Apa participa pentru prima dată la Maratonul din New York
Pentru sportiva de 24 de ani, competiția din New York reprezenta o provocare specială. Rachel Apa se pregătise intens pentru eveniment și era într-o formă fizică foarte bună, potrivit informațiilor prezentate de familia sa.
Tânăra a decis să participe la maraton și în memoria bunicului ei, care a suferit de boala Parkinson și a murit în 2022.
Rachel a parcurs aproape întreaga distanță a competiției, însă, în timp ce se afla în Central Park, s-a prăbușit la numai doi metri de linia de sosire. În ciuda intervenției personalului medical, viața sa nu a mai putut fi salvată.
Tatăl tinerei sportive: „E de neînțeles”
Familia nu își poate explica ce a dus la moartea subită a tinerei. Tatăl sportivei, Steve Apa, a vorbit despre șocul provocat de pierderea fiicei sale și a subliniat că aceasta nu avea probleme medicale cunoscute.
„Era într-o stare de sănătate perfectă, formă fizică perfectă. E de neînțeles”, a declarat Steve Apa, potrivit publicației The Guardian.
Părinții se pregătesc acum să își conducă fiica pe ultimul drum, în timp ce încearcă să facă față unei pierderi pe care nu și-o pot explica.
Organizatorii Maratonului din New York, mesaj de condoleanțe
Reprezentanții organizației New York Road Runners, care se ocupă de desfășurarea competiției, au transmis un mesaj de regret după moartea sportivei.
„Suntem profund îndurerați de moartea unuia dintre alergătorii noștri în urma cursei de ieri. Gândurile și condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către familia și prietenii alergătorului, precum și către întreaga comunitate a alergătorilor”, au transmis organizatorii.
Moartea lui Rachel Apa a îndoliat comunitatea sportivilor.