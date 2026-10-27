Doliu în presa sportivă din România. A murit Răzvan Apostolescu, vocea emisiunii „Fotbal minut cu minut”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 09:45

Doliu în presa sportivă din România, după moartea jurnalistului și comentatorului sportiv Răzvan Apostolescu, de la Radio România Actualități (RRA). Cunoscut pentru activitatea sa în cadrul emisiunii emblematice „Fotbal minut cu minut”, acesta a contribuit de-a lungul anilor la tradiția comentariului sportiv radiofonic din România.

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