Doliu în presa sportivă din România. A murit Răzvan Apostolescu, vocea emisiunii „Fotbal minut cu minut”

Doliu în presa sportivă din România, după moartea jurnalistului și comentatorului sportiv Răzvan Apostolescu, de la Radio România Actualități (RRA). Cunoscut pentru activitatea sa în cadrul emisiunii emblematice „Fotbal minut cu minut”, acesta a contribuit de-a lungul anilor la tradiția comentariului sportiv radiofonic din România.
Este doliu uriaș în presa sportivă din România. Jurnalistul Răzvan Apostolescu - comentator sportiv la Radio România Actualități - a încetat din viață, scrie Mediafax.
Potrivit sursei citate, Răzvan Apostolescu a avut o carieră îndelungată în presa sportivă, numele său fiind strâns legat de „Fotbal minut cu minut”, una dintre cele mai cunoscute emisiuni din istoria radioului românesc.
De-a lungul activității sale, jurnalistul a relatat despre numeroase competiții sportive, în special din lumea fotbalului. A transmis de la meciuri din Superliga, Cupa României și competiții internaționale, dar și de la turnee de minifotbal.
Prin transmisiunile realizate de pe stadion, relatările și interviurile sale, Apostolescu a făcut parte din generația de jurnaliști care au adus emoția competițiilor sportive în casele ascultătorilor.
Interviul cu Michel Platini, unul dintre momentele carierei sale
Potrivit Mediafax, un episod aparte din activitatea jurnalistică a lui Răzvan Apostolescu a fost interviul realizat cu Michel Platini, fost mare fotbalist francez și fost președinte al UEFA. În cadrul întâlnirii, omul de afaceri Ion Țiriac a avut rolul de traducător.
Activitatea lui Apostolescu a rămas legată de comentariul sportiv radiofonic și de relatarea marilor momente din fotbal, într-o perioadă în care emisiunea „Fotbal minut cu minut” era un reper pentru iubitorii sportului din România.
Moartea jurnalistului reprezintă o pierdere pentru presa sportivă românească și pentru tradiția transmisiunilor radiofonice de fotbal.