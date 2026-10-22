Interul lui Cristi Chivu, victorie cu Șahtior în Liga Campionilor. Reacția antrenorului după succesul în zece oameni

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 08:27

Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, a obținut prima victorie din actuala ediție a Ligii Campionilor, scor 1-0 cu Șahtior Donețk. Carlos Augusto a înscris golul decisiv în ultimul sfert de oră, într-un meci în care italienii au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Alessandro Bastoni.

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