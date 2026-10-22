Interul lui Cristi Chivu, victorie cu Șahtior în Liga Campionilor. Reacția antrenorului după succesul în zece oameni

Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, a obținut prima victorie din actuala ediție a Ligii Campionilor, scor 1-0 cu Șahtior Donețk. Carlos Augusto a înscris golul decisiv în ultimul sfert de oră, într-un meci în care italienii au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Alessandro Bastoni.
Succesul de miercuri, 21 octombrie, le aduce milanezilor primele puncte din această campanie europeană. La final, Chivu a vorbit despre reacția jucătorilor săi în momentele dificile și despre importanța rezultatului pentru o echipă a cărei încredere fusese afectată de înfrângerile precedente.
Cristian Chivu, după Inter – Șahtior 1-0: „Am demonstrat că știm și să suferim”
Antrenorul român a apreciat începutul de partidă al formației sale, dar a observat că, pe parcurs, jucătorii au devenit mai precauți. În opinia sa, rezultatele europene din ultima perioadă au influențat modul în care Inter a abordat anumite momente ale întâlnirii.
„Am avut un început bun, apoi a apărut o anumită îngrijorare. Ultimele înfrângeri din Liga Campionilor au lăsat urme”, a declarat Chivu, potrivit Sky Sport Italia.
Tehnicianul a explicat că schimbările făcute înainte de minutul 60 au adus energie suplimentară. Ulterior, eliminarea lui Bastoni a obligat echipa să se reorganizeze, iar reacția jucătorilor l-a mulțumit.
„Când am rămas în zece oameni, am reușit să adăugăm acel ceva care ne-a lipsit mereu. Am demonstrat că știm și să suferim. Ne-am suflecat mânecile”, a spus antrenorul.
Chivu consideră că felul în care a fost obținut rezultatul poate conta și în următoarele partide: „Să câștigi în acest fel îți dublează încrederea în propriile forțe.”
Ce a spus Chivu despre eliminarea lui Alessandro Bastoni
Fundașul italian a fost eliminat după două cartonașe galbene. Chivu nu i-a justificat reacția, chiar dacă a susținut că adversarii au încercat să-l provoace.
„A fost provocat, dar apoi a făcut o imprudență”, a declarat tehnicianul.
Potrivit explicațiilor sale, Bastoni era deja nervos la momentul primului avertisment, după o fază în care Alisson nu trimisese mingea în afara terenului. Antrenorul a insistat că jucătorii trebuie să își controleze reacțiile, inclusiv atunci când sunt provocați.
Chivu a evidențiat și contribuția portarului Martinez, care a avut două intervenții importante: „Dacă am câștigat, este și meritul lui.”
De ce a mizat antrenorul lui Inter pe Carlos Augusto
Problemele medicale din lot au cântărit în alegerile făcute de Cristian Chivu. Antrenorul a explicat că are la dispoziție doar trei fundași centrali, la care se adaugă Carlos Augusto, capabil să evolueze pe mai multe poziții.
Autorul golului victoriei a fost ales pentru mobilitatea sa și pentru capacitatea de a limita contraatacurile adversarilor. Tot pentru viteză și acoperirea flancurilor a fost utilizat Spence.
În schimb, Bisseck a fost menajat după trei meciuri consecutive, într-o perioadă în care stafful încearcă să gestioneze opțiunile reduse de indisponibilități.
Mesajul lui Chivu pentru următoarele partide
Dincolo de rezultat, tehnicianul român vrea ca Inter să păstreze aceeași determinare, fără să mai ajungă însă în situația de a evolua cu un jucător mai puțin.
„Aș vrea să păstrăm acest spirit fără să jucăm în zece oameni”, a afirmat Chivu.
Antrenorul a subliniat că o echipă puternică trebuie să găsească soluții și atunci când jocul nu este spectaculos, iar victoria depinde de organizare, efort și capacitatea de a rezista presiunii.