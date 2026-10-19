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Istvan Kovacs, delegat la Real Madrid – RB Leipzig. Premieră pentru arbitru în acest sezon de Champions League

Istvan Kovacs (foto: profimedia)

Istvan Kovacs (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 12:48

Istvan Kovacs a fost desemnat să arbitreze partida Real Madrid – RB Leipzig, programată miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabeu. Duelul din etapa a treia marchează prima sa delegare în faza principală a Ligii Campionilor din actualul sezon.

Brigadă românească la Real Madrid – RB Leipzig

La întâlnirea de la Madrid, Kovacs îi va avea ca asistenți pe Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Rolul celui de-al patrulea oficial îi va reveni lui Szabolcs Kovacs, fratele arbitrului de centru.

Pentru asistența video, UEFA i-a desemnat pe polonezul Tomasz Kwiatkowski și pe belgianul Bram Van Driessche.

Delegarea vine după două apariții în campionatul României

Meciul de pe Bernabeu reprezintă o nouă prezență pe scena europeană pentru Kovacs, după o perioadă cu puține delegări în competiția internă.

Pe 5 septembrie, arbitrul a condus derby-ul Dinamo – FCSB, încheiat cu victoria dinamoviștilor, scor 2-1. Următoarea sa apariție a fost pe 16 octombrie, la remiza dintre Oțelul și Csikszereda, scor 1-1.

Ce partide a arbitrat Kovacs în preliminariile Champions League

Până la delegarea pentru Real Madrid – RB Leipzig, Istvan Kovacs arbitrase două întâlniri din preliminariile actualei ediții a Ligii Campionilor. Ambele au avut nevoie de prelungiri:

  • Bodo/Glimt – Union SG, scor 3-2;

  • Sabah – Hapoel Beer Sheva, scor 5-2.

Partida de la Madrid va fi astfel prima pe care arbitrul român o va conduce în faza principală a competiției în acest sezon.

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