Istvan Kovacs, delegat la Real Madrid – RB Leipzig. Premieră pentru arbitru în acest sezon de Champions League

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 12:48

Istvan Kovacs a fost desemnat să arbitreze partida Real Madrid – RB Leipzig, programată miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabeu. Duelul din etapa a treia marchează prima sa delegare în faza principală a Ligii Campionilor din actualul sezon.

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