Istvan Kovacs, delegat la Real Madrid – RB Leipzig. Premieră pentru arbitru în acest sezon de Champions League

Istvan Kovacs a fost desemnat să arbitreze partida Real Madrid – RB Leipzig, programată miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabeu. Duelul din etapa a treia marchează prima sa delegare în faza principală a Ligii Campionilor din actualul sezon.
Brigadă românească la Real Madrid – RB Leipzig
La întâlnirea de la Madrid, Kovacs îi va avea ca asistenți pe Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Rolul celui de-al patrulea oficial îi va reveni lui Szabolcs Kovacs, fratele arbitrului de centru.
Pentru asistența video, UEFA i-a desemnat pe polonezul Tomasz Kwiatkowski și pe belgianul Bram Van Driessche.
Delegarea vine după două apariții în campionatul României
Meciul de pe Bernabeu reprezintă o nouă prezență pe scena europeană pentru Kovacs, după o perioadă cu puține delegări în competiția internă.
Pe 5 septembrie, arbitrul a condus derby-ul Dinamo – FCSB, încheiat cu victoria dinamoviștilor, scor 2-1. Următoarea sa apariție a fost pe 16 octombrie, la remiza dintre Oțelul și Csikszereda, scor 1-1.
Ce partide a arbitrat Kovacs în preliminariile Champions League
Până la delegarea pentru Real Madrid – RB Leipzig, Istvan Kovacs arbitrase două întâlniri din preliminariile actualei ediții a Ligii Campionilor. Ambele au avut nevoie de prelungiri:
Bodo/Glimt – Union SG, scor 3-2;
Sabah – Hapoel Beer Sheva, scor 5-2.
Partida de la Madrid va fi astfel prima pe care arbitrul român o va conduce în faza principală a competiției în acest sezon.