Cristiano Ronaldo, pedepsit după plecarea din cantonamentul Portugaliei. Sancțiunea pe care a primit-o

Cristiano Ronaldo a primit o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro după ce a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei în urma unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus. Sancțiunea, anunțată luni, 19 octombrie, de Federația Portugheză de Fotbal, nu îl împiedică să fie disponibil pentru meciurile internaționale din noiembrie.
Atacantul în vârstă de 41 de ani își va încheia suspendarea până la sfârșitul lunii octombrie, deoarece pedeapsa se aplică retroactiv. Astfel, Ronaldo va putea fi convocat pentru partida Portugaliei cu Danemarca, programată pe 14 noiembrie în Liga Națiunilor. Revenirea sa pe teren va depinde însă de decizia selecționerului.
De ce a plecat Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei
Conflictul a pornit de la meciul cu Norvegia, disputat pe 27 septembrie. Ronaldo a fost trimis la încălzire, dar nu a mai intrat pe teren. Ulterior, fotbalistul a susținut că Jorge Jesus îi promisese că va evolua în repriza a doua.
Tensiunile au escaladat când atacantul a aflat că nu va fi titular nici în partida cu Danemarca, de la Copenhaga. Pe 30 septembrie, cu o zi înaintea întâlnirii, Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei.
Într-un mesaj publicat ulterior, căpitanul naționalei și-a cerut scuze față de colegi și suporteri, dar l-a acuzat pe selecționer că nu și-a respectat promisiunile. Jorge Jesus a negat existența unei asemenea înțelegeri, fără să excludă însă o viitoare convocare a atacantului.
Ce a contat în stabilirea sancțiunii
Federația portugheză a ținut cont de recunoașterea faptelor și de lipsa antecedentelor disciplinare. Potrivit relatării Associated Press, aceste circumstanțe au contribuit la reducerea pedepsei, considerată de forul portughez „adecvată și suficientă”.
Suspendarea de 30 de zile reprezintă limita minimă prevăzută pentru părăsirea lotului național, abatere pentru care regulamentul permite sancțiuni cuprinse între una și șase luni, potrivit AFP. Pe lângă suspendare, Ronaldo trebuie să achite o amendă de 255 de euro.
Portugalia s-a calificat în sferturile Ligii Națiunilor
Absența căpitanului nu a oprit parcursul Portugaliei. Naționala a câștigat primele patru meciuri din grupa Ligii Națiunilor și și-a asigurat calificarea în sferturile de finală. După plecarea lui Ronaldo, portughezii au învins Danemarca și, din nou, Norvegia.
Ronaldo a transmis că rămâne disponibil pentru echipa națională după ispășirea sancțiunii, iar Jorge Jesus a lăsat deschisă posibilitatea revenirii sale în lot.