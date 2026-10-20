Cristiano Ronaldo, pedepsit după plecarea din cantonamentul Portugaliei. Sancțiunea pe care a primit-o

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 09:17

Cristiano Ronaldo a primit o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro după ce a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei în urma unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus. Sancțiunea, anunțată luni, 19 octombrie, de Federația Portugheză de Fotbal, nu îl împiedică să fie disponibil pentru meciurile internaționale din noiembrie.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Cristiano Ronaldoportugaliasuspendare