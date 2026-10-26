Lamine Yamal, din nou învingător! Starul Barcelonei a câștigat pentru a treia oară consecutiv Trofeul Kopa la gala Balonului de Aur

Lamine Yamal continuă să scrie istorie în fotbalul mondial! Tânărul atacant al formației FC Barcelona a fost desemnat pentru a treia oară consecutiv cel mai bun jucător tânăr al anului, în cadrul galei Balonului de Aur din 2026. Fotbalistul spaniol a primit Trofeul Kopa, distincție care recompensează cei mai promițători jucători din fotbalul internațional.
Premiul i-a fost înmânat de fostul mare internațional ucrainean Andrei Șevcenko. În discursul său, Yamal a mulțumit clubului FC Barcelona și echipei naționale a Spaniei, dar a avut și un gest de apreciere pentru colegul său Pau Cubarsi.
Lamine Yamal, al treilea Trofeu Kopa consecutiv
La doar 19 ani, Lamine Yamal își consolidează statutul de unul dintre cele mai importante nume ale noii generații de fotbaliști. După succesele din edițiile precedente, jucătorul Barcelonei a câștigat din nou Trofeul Kopa, devenind triplu laureat al acestei distincții.
Performanța sa confirmă ascensiunea spectaculoasă din ultimii ani, în care atacantul spaniol a atras atenția prin tehnică, viteză și capacitatea de a face diferența în meciurile importante.
La ceremonia de premiere, Yamal a vorbit și despre Pau Cubarsi, fundașul Barcelonei nominalizat la aceeași categorie, despre care a spus că ar fi meritat să câștige trofeul.
„Pau Cubarsi ar fi meritat să câștige acest trofeu. Mulțumesc clubului meu și echipei naționale”, a declarat fotbalistul, potrivit discursului susținut la gală.
Întrebat de Thierry Henry dacă Trofeul Kopa era distincția pe care și-o dorea cel mai mult în acea seară, Yamal a răspuns că obiectivul său este să câștige toate trofeele, dar că i-ar fi plăcut ca premiul pentru cel mai bun tânăr jucător să ajungă la colegul său.
Cine au fost ceilalți nominalizați la Trofeul Kopa
Competiția pentru distincția acordată celui mai bun tânăr fotbalist a reunit mai mulți jucători considerați reprezentativi pentru noua generație.
Printre nominalizați s-au numărat Pau Cubarsi, de la FC Barcelona, și Warren Zaïre-Emery, de la Paris Saint-Germain. Lista a inclus, de asemenea, nume precum Kerim Alajbegovic, Ayyoub Bouaddi, Yan Diomandé, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Johan Manzambi și Ibrahim Maza.
Aceștia au reprezentat cluburi importante din campionatele europene și mai multe echipe naționale, într-o competiție care evidențiază talentul și potențialul jucătorilor aflați la începutul carierei.
Trofeul Kopa este una dintre distincțiile importante acordate în cadrul galei Balonului de Aur și recompensează performanțele tinerilor fotbaliști care se remarcă la nivel internațional.
Vicky Lopez, desemnată cea mai bună tânără jucătoare
Și fotbalul feminin a avut parte de un moment important la ceremonia din 2026. Spaniola Vicky Lopez, jucătoare a formației FC Barcelona, a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără fotbalistă.
Aceasta și-a trecut în palmares a doua distincție consecutivă, după ce a obținut același trofeu și în 2025.
Rezultatul confirmă prezența puternică a Barcelonei în competițiile dedicate tinerelor talente, atât în fotbalul masculin, cât și în cel feminin.
Prin noul succes al lui Lamine Yamal și performanța Vicky Lopez, clubul catalan se remarcă din nou la gala Balonului de Aur, eveniment care aduce în prim-plan cele mai importante performanțe individuale din fotbalul mondial.