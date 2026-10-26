Lamine Yamal, din nou învingător! Starul Barcelonei a câștigat pentru a treia oară consecutiv Trofeul Kopa la gala Balonului de Aur

Publicat 26 oct. 2026, 23:55 Actualizat 26 oct. 2026, 23:56

Lamine Yamal continuă să scrie istorie în fotbalul mondial! Tânărul atacant al formației FC Barcelona a fost desemnat pentru a treia oară consecutiv cel mai bun jucător tânăr al anului, în cadrul galei Balonului de Aur din 2026. Fotbalistul spaniol a primit Trofeul Kopa, distincție care recompensează cei mai promițători jucători din fotbalul internațional.

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