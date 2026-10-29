Noi detalii despre moartea lui Andrei Petrache, fostul fotbalist de la Rapid. Ce s-ar fi întâmplat în ziua dispariției

Andrei Petrache, fost căpitan și fundaș central al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, a fost găsit fără viață pe 28 octombrie, după aproape o lună de căutări. Potrivit informațiilor apărute în presă, anchetatorii iau în calcul ipoteza că tânărul de 26 de ani ar fi căzut de pe clădirea Casei Radio chiar în ziua în care a fost dat dispărut. Circumstanțele decesului urmează să fie clarificate.
Andrei Petrache ar fi murit în ziua dispariției
Moartea lui Andrei Petrache a provocat durere în rândul familiei, al prietenilor și al celor care l-au cunoscut pe terenul de fotbal. Tânărul dispăruse la începutul lunii octombrie, iar apropiații au sperat până în ultimul moment că acesta va fi găsit în viață.
Potrivit informațiilor citate de presa din România, surse judiciare ar fi indicat că fotbalistul s-ar fi aruncat de pe clădirea Casei Radio din București în ziua dispariției. Trupul său ar fi fost descoperit abia pe 28 octombrie, de muncitorii care efectuau lucrări de defrișare în zonă.
Circumstanțele în care s-a produs decesul nu sunt, deocamdată, pe deplin lămurite. Cauza morții urmează să fie stabilită în urma verificărilor autorităților.
Fotbalistul fusese văzut ultima dată în zona Crângași
Andrei Petrache fusese văzut ultima dată pe 2 octombrie 2026, în zona Crângași din Capitală. După ce nu au mai reușit să ia legătura cu el, membrii familiei au anunțat dispariția la Poliție în aceeași zi.
Ulterior, autoritățile au făcut publice semnalmentele tânărului și au solicitat ajutorul populației pentru găsirea acestuia.
Timp de aproape o lună, familia și apropiații au trăit cu speranța că Andrei va reveni acasă. Descoperirea trupului neînsuflețit a pus capăt căutărilor, însă a lăsat în urmă numeroase întrebări despre ultimele ore din viața sa.
Mesajul sfâșietor transmis de mama lui Andrei Petrache
În perioada în care fotbalistul era căutat, mama sa a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care îl implora să dea un semn și să se întoarcă acasă.
„ANDU MEU, fiecare zi e mai dureroasă, mai distrugătoare! Toți te căutăm și așteptăm un semn de la tine! Doar acasă, împreună putem rezolva orice problemă. Vino, ANDU MEU!”, a scris aceasta.
Mesajul reflecta disperarea familiei, care a continuat să spere că tânărul va fi găsit. Vestea morții sale a adus o suferință profundă celor apropiați.
Reacția clubului ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului
Dispariția și moartea lui Andrei Petrache au îndoliat și comunitatea sportivă din care făcea parte. Fostul fundaș central și căpitan al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului a avut un rol important în dezvoltarea proiectului, potrivit mesajului publicat de reprezentanții clubului.
Asociația a transmis un omagiu în memoria sa, subliniind implicarea, devotamentul și pasiunea cu care acesta a contribuit la construirea echipei.
„Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta”, au transmis reprezentanții clubului.
Mesajul a evidențiat legătura dintre Andrei și colegii săi, pentru care acesta nu a fost doar un fost jucător, ci și unul dintre oamenii care au contribuit la formarea comunității din jurul echipei.
Deși au apărut informații despre posibilele împrejurări ale morții, concluziile definitive depind de rezultatele cercetărilor și de stabilirea cauzei decesului.
Autoritățile urmează să clarifice toate circumstanțele în care a murit Andrei Petrache. Între timp, familia, prietenii și foștii colegi de echipă își iau rămas-bun de la tânărul a cărui dispariție a ținut în alertă apropiații timp de aproape o lună.