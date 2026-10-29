Noi detalii despre moartea lui Andrei Petrache, fostul fotbalist de la Rapid. Ce s-ar fi întâmplat în ziua dispariției

Publicat 29 oct. 2026, 21:24 Actualizat 29 oct. 2026, 21:25

Andrei Petrache, fost căpitan și fundaș central al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, a fost găsit fără viață pe 28 octombrie, după aproape o lună de căutări. Potrivit informațiilor apărute în presă, anchetatorii iau în calcul ipoteza că tânărul de 26 de ani ar fi căzut de pe clădirea Casei Radio chiar în ziua în care a fost dat dispărut. Circumstanțele decesului urmează să fie clarificate.

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