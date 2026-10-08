Tânăr de 26 de ani, dat dispărut în București. Andrei este de negăsit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 18:54

Familia unui tânăr de 26 de ani din București trece prin momente cumplite după ce acesta a dispărut și nu a mai revenit acasă. Andrei Petrache a plecat din zona Crângași în data de 2 octombrie 2026, iar de atunci apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el.

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