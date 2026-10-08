Tânăr de 26 de ani, dat dispărut în București. Andrei este de negăsit

Familia unui tânăr de 26 de ani din București trece prin momente cumplite după ce acesta a dispărut și nu a mai revenit acasă. Andrei Petrache a plecat din zona Crângași în data de 2 octombrie 2026, iar de atunci apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el.
Dispariția a stârnit îngrijorare în rândul familiei, care a lansat mai multe apeluri pe rețelele de socializare și speră ca informațiile distribuite să ajungă la cineva care l-a văzut pe tânăr.
Andrei Petrache, de negăsit din 2 octombrie
Andrei Petrache are 26 de ani și a fost văzut ultima dată în zona Crângași, din Sectorul 6 al Capitalei. Familia susține că, în ziua în care a dispărut, tânărul era îmbrăcat cu pantaloni negri de tip jogger, un tricou alb și o geacă neagră cu glugă.
Potrivit descrierii făcute de familie, Andrei are părul șaten, ochii căprui, aproximativ 1,80 metri înălțime și o constituție atletică. Un detaliu care îl poate ajuta la identificare este faptul că poartă aparat dentar.
Mama tânărului a transmis un mesaj emoționant pe Facebook și i-a rugat pe cei care au orice informație să contribuie la găsirea fiului său.
Mesajul sfâșietor al mamei
Femeia spune că familia nu știe unde se află Andrei și că fiecare informație poate fi importantă în această situație.
„El este copilul meu, Petrache Andrei, iar de vineri, 2 octombrie 2026, a plecat din Crângași și de atunci nimeni nu știe nimic de el”, a transmis mama tânărului.
Aceasta le-a oferit celor care ar putea avea informații mai multe detalii despre fiul său și a făcut un apel public pentru ca acesta să se întoarcă acasă.
„Orice mic amănunt contează enorm pentru familie”, a mai scris femeia, mărturisind că întreaga familie îl așteaptă și se roagă să îl poată avea din nou alături.
Tânărul ar fi plecat fără telefon și ghiozdan
Un alt anunț distribuit pe un grup public de Facebook dedicat locuitorilor din București oferă informații suplimentare despre traseul pe care Andrei Petrache l-ar fi urmat în ziua dispariției.
Potrivit acestor informații, tânărul ar fi fost văzut ultima dată în apropierea Pieței Crângași și s-ar fi urcat în tramvaiul 41, în direcția Ghencea.
De asemenea, familia și persoanele care au distribuit apelurile susțin că Andrei ar fi plecat fără telefon și fără ghiozdan. Asupra lui ar fi avut doar cartea de identitate, ceea ce sporește îngrijorarea celor apropiați.
Familia cere ajutor pentru găsirea lui Andrei
Apropiații tânărului continuă să distribuie fotografia și semnalmentele acestuia, în speranța că cineva îl va recunoaște și va putea oferi informații despre locul în care se află.
Orice persoană care l-a văzut pe Andrei Petrache după data de 2 octombrie sau deține informații care ar putea ajuta la localizarea lui este rugată să anunțe de urgență autoritățile, apelând numărul 112, sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.
Familia speră ca apelul public să ajungă la cât mai multe persoane și ca tânărul să fie găsit și să se întoarcă în siguranță acasă.