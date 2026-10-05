Femeie dată dispărută: a anunțat că se întoarce din Germania în România, dar nu a mai ajuns

Polițiștii din Mehedinți sunt în alertă după dispariția unei femei în vârstă de 52 de ani. Guran Elena-Delia ar fi plecat din Germania cu intenția de a reveni în România, însă nu a mai ajuns la domiciliul din județul Mehedinți și, până în prezent, nu a mai fost găsită.
Sesizarea a fost făcută de fiica femeii, o tânără de 33 de ani din orașul Strehaia. Aceasta a apelat numărul unic de urgență 112 și a anunțat polițiștii că mama sa este de negăsit.
Femeia a plecat din Germania și nu a mai ajuns acasă
Potrivit informațiilor transmise polițiștilor, Guran Elena-Delia, în vârstă de 52 de ani, ar fi plecat voluntar în data de 26 septembrie 2026 de la locul în care era cazată în localitatea Teltow, Germania.
Femeia și-ar fi anunțat familia că intenționează să se întoarcă în România. Destinația finală era domiciliul său din comuna Tâmna, județul Mehedinți.
De atunci, însă, nu a mai ajuns acasă, iar familia nu mai știe unde se află, conform actualmehedinti.ro.
Poliția din Strehaia face verificări
Cazul a intrat în atenția Poliției Orașului Strehaia, după sesizarea transmisă prin SNUAU 112.
Polițiștii desfășoară verificări pentru identificarea femeii și pentru stabilirea traseului pe care aceasta l-ar fi urmat după plecarea din Germania.
Dispariția este tratată cu seriozitate, iar orice informație care ar putea contribui la găsirea femeii este importantă pentru anchetatori și familie.
Persoanele care au informații sunt rugate să sune la 112
Poliția face apel la cetățeni să anunțe autoritățile dacă au văzut-o pe Guran Elena-Delia sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla.
Orice persoană care poate oferi detalii despre femeia dispărută este rugată să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.
Autoritățile încearcă în continuare să afle ce s-a întâmplat cu femeia după plecarea acesteia din Teltow și să o localizeze cât mai repede.