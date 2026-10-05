Femeie dată dispărută: a anunțat că se întoarce din Germania în România, dar nu a mai ajuns

Publicat 5 oct. 2026, 14:54 Actualizat 5 oct. 2026, 14:55

Polițiștii din Mehedinți sunt în alertă după dispariția unei femei în vârstă de 52 de ani. Guran Elena-Delia ar fi plecat din Germania cu intenția de a reveni în România, însă nu a mai ajuns la domiciliul din județul Mehedinți și, până în prezent, nu a mai fost găsită.

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