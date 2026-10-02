Minoră de 14 ani, dispărută în Dolj. Poliția cere ajutorul populației: ați văzut-o?

O fată în vârstă de 14 ani este căutată de polițiști după ce a plecat de la domiciliul din comuna Goicea, județul Dolj, și nu a mai revenit. Familia a sesizat autoritățile, iar oamenii legii fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre locul în care se află minora.
Polițiștii din cadrul Secției nr. 14 Poliție Rurală Bârca au fost sesizați în seara zilei de 2 octombrie, în jurul orei 21:00, de tatăl fetei.
Potrivit sesizării, STAICU IONELA DANIELA, în vârstă de 14 ani, a plecat în cursul aceleiași zile de la domiciliul său din comuna Goicea și nu a mai revenit.
Semnalmentele fetei dispărute
Pentru identificarea cât mai rapidă a adolescentei, poliția a făcut publice semnalmentele acesteia.
Minora are aproximativ 1,60 metri înălțime și 50 de kilograme, părul șaten și ochii căprui.
La momentul plecării de acasă, fata purta un trening de culoare gri și pantofi sport albi.
Poliția cere ajutorul oamenilor
Autoritățile încearcă să stabilească unde se află adolescenta și verifică informațiile primite în urma sesizării.
Polițiștii fac apel la orice persoană care a văzut-o pe fată sau deține date care ar putea contribui la găsirea ei să anunțe imediat autoritățile.
Informațiile pot fi transmise la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.
Orice detaliu, chiar și unul care poate părea neînsemnat, ar putea fi important pentru identificarea și găsirea minorei cât mai repede.
Dacă ați văzut-o pe STAICU IONELA DANIELA sau știți unde s-ar putea afla, sunați la 112 sau mergeți la cea mai apropiată secție de poliție.