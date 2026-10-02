Minoră de 14 ani, dispărută în Dolj. Poliția cere ajutorul populației: ați văzut-o?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 23:15

O fată în vârstă de 14 ani este căutată de polițiști după ce a plecat de la domiciliul din comuna Goicea, județul Dolj, și nu a mai revenit. Familia a sesizat autoritățile, iar oamenii legii fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre locul în care se află minora.

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