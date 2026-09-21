Peste un milion de imagini și videoclipuri, descoperite într-o casă din SUA. 58 de femei dispărute apar în materialele anchetatorilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 09:24

O anchetă de amploare desfășurată în Chalfont, Pennsylvania, a scos la iveală informații tulburătoare după ce autoritățile au descoperit peste un milion de imagini și videoclipuri într-o locuință asociată unui fost producător de filme pentru adulți și fiului său. Printre materialele analizate se află imagini cu femei inconștiente sau aparent fără viață, iar anchetatorii au identificat până acum 58 de femei care figurau, în unele cazuri de ani de zile, pe listele persoanelor dispărute.

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