Peste un milion de imagini și videoclipuri, descoperite într-o casă din SUA. 58 de femei dispărute apar în materialele anchetatorilor

O anchetă de amploare desfășurată în Chalfont, Pennsylvania, a scos la iveală informații tulburătoare după ce autoritățile au descoperit peste un milion de imagini și videoclipuri într-o locuință asociată unui fost producător de filme pentru adulți și fiului său. Printre materialele analizate se află imagini cu femei inconștiente sau aparent fără viață, iar anchetatorii au identificat până acum 58 de femei care figurau, în unele cazuri de ani de zile, pe listele persoanelor dispărute.
Zeci de dispozitive, ridicate din locuința din Pennsylvania
Anchetatorii americani verifică în detaliu o cantitate uriașă de materiale digitale descoperite în casa din Chalfont, arată presa stăină. În timpul perchezițiilor au fost ridicate numeroase dispozitive și suporturi de stocare.
Printre acestea se numără calculatoare, hard disk-uri, stickuri și alte unități de memorie, casete video, aparate foto și telefoane mobile. Potrivit polițistului Frank Vanore, toate sunt analizate pentru a stabili proveniența materialelor și eventualele legături cu persoane dispărute.
Investigația urmărește inclusiv stabilirea identității femeilor care apar în înregistrări și verificarea circumstanțelor în care acestea au ajuns în locuința respectivă.
58 de femei dispărute apar în materialele analizate
Una dintre cele mai importante piste ale anchetei este legătura dintre imaginile găsite și cazurile unor femei date dispărute.
Autoritățile au identificat până acum 58 de femei care apar în materialele analizate. Unele dintre acestea sunt dispărute de mai mulți ani.
Poliția subliniază însă că simpla apariție a unei persoane într-un material descoperit în locuință nu demonstrează, în acest moment, ce i s-a întâmplat. Anchetatorii nu au găsit până acum cadavrele femeilor respective și nici nu au stabilit prin probe ADN că acestea au fost ucise în imobil.
„Încă sunt dispărute și nu au fost văzute”, a explicat Frank Vanore, referindu-se la unele dintre femeile identificate în înregistrări.
Cazul lui Amy McHale, una dintre pistele anchetei
Printre femeile ale căror dispariții sunt analizate se află și Amy McHale. Femeia a dispărut în 2016, iar în noaptea respectivă i-ar fi transmis fiicei sale un mesaj în care spunea că se afla în casa suspectului.
De atunci, Amy McHale nu a mai fost văzută, iar dispariția sa reprezintă una dintre situațiile investigate în contextul noilor descoperiri.
Fiica femeii, Amanda Stoffer, și-a exprimat temerile cu privire la soarta mamei sale și a declarat că se teme că aceasta nu se va mai întoarce.
Cine sunt bărbații aflați în centrul anchetei
Investigația îl vizează pe Raymond Horsch, fost producător de filme pentru adulți, decedat între timp, precum și pe fiul acestuia, Eugene.
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, cazul a căpătat amploare după ce polițiștii au descoperit în mașina lui Eugene o femeie care fusese dată dispărută cu mai mulți ani în urmă.
Perchezițiile efectuate ulterior în locuință au scos la iveală și alte elemente care au atras atenția anchetatorilor.
Urne cu cenușă umană și substanțe periculoase
În imobil au fost găsite, pe lângă materialele video și fotografiile analizate, arme de foc, o cultură de cannabis și cantități importante de substanțe chimice considerate toxice.
Polițiștii au descoperit inclusiv urne despre care se suspectează că ar conține cenușă umană. Probele din aceste recipiente urmează să fie analizate pentru stabilirea identității persoanelor cărora le-ar putea aparține.
Rezultatele analizelor ADN ar putea oferi anchetatorilor informații importante despre eventualele conexiuni dintre rămășițele descoperite și persoanele dispărute.
Anchetatorii verifică posibilitatea unei rețele mai ample
Investigația nu se limitează la locuința din Chalfont. Autoritățile încearcă să stabilească dacă Raymond Horsch și fiul său au acționat singuri sau dacă ar putea exista și alte persoane implicate.
În acest moment, ipoteza unei rețele mai extinse este analizată de anchetatori, însă aceasta nu reprezintă o concluzie definitivă a investigației.
Cantitatea de materiale ridicate, numărul femeilor identificate și descoperirea urnelor cu cenușă umană fac ca analiza probelor să fie una complexă. Autoritățile continuă verificările pentru a clarifica disparițiile și pentru a determina dacă există o legătură directă între acestea și persoanele investigate.