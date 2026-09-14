Incendiu devastator în Croația: 500 de persoane evacuate de pe insula Brac. Flăcările au distrus 3.500 de hectare

Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate de pe insula croată Brac, după ce un incendiu de vegetație a distrus circa 3.500 de hectare și s-a apropiat periculos de zonele locuite. Flăcările, izbucnite încă de joi, au rămas active, iar pompierii au intervenit pe parcursul întregii nopți pentru a limita extinderea focului, relatează AFP.
Autoritățile croate au anunțat duminică că, după o noapte de intervenții dificile, situația s-a ameliorat semnificativ, însă incendiul continuă să ardă și nu a fost încă stins.
Sute de persoane, printre care și turiști, evacuate cu ambarcațiuni
Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate, în special cu ajutorul ambarcațiunilor autorităților portuare și ale poliției maritime, dar și cu bărci private, potrivit Ministerului Afacerilor Maritime, Transporturilor și Infrastructurii.
Inițial, pompierii au anunțat evacuarea a aproximativ 230 de persoane. Printre cei evacuați s-au aflat și 40 de turiști din Ungaria, care au fost scoși din zona afectată sâmbătă seară și cazați în condiții corespunzătoare, potrivit Ministerului ungar de Externe.
Sâmbătă, cu puțin înainte de miezul nopții, locuitorii și turiștii din localitatea Milna și din golfurile din apropiere au primit alerte pe telefoanele mobile, după ce flăcările s-au apropiat de zonele locuite, împinse de vântul puternic.
Două persoane au fost rănite
Incendiul a provocat și victime. Două persoane au fost rănite, iar una dintre ele se află în stare gravă. Un complex turistic din zonă a fost, de asemenea, evacuat. Aproximativ 400 de clienți și membri ai personalului au fost scoși din unitate, potrivit agenției oficiale Hina. Conducerea complexului a raportat și pagube materiale la infrastructurile aflate în mijlocul unei păduri de pini.
Mobilizare impresionantă a autorităților
Peste 220 de pompieri, sprijiniți de 69 de vehicule, au luptat cu incendiul pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică.
Începând de duminică dimineață, intervenția a fost sprijinită de patru avioane Canadair CL-415 pentru stingerea incendiilor. Alte aproximativ 40 de cadre au fost trimise ulterior pentru a consolida echipele aflate pe teren. În total, incendiul a distrus aproximativ 3.500 de hectare de pădure de pini și tufăriș, potrivit pompierilor.
Incendiul de pe Brac a izbucnit într-un moment în care Croația se confruntă deja cu un episod de secetă intensă. Mai multe valuri de caniculă și lipsa precipitațiilor au creat condiții favorabile pentru izbucnirea și extinderea incendiilor de vegetație.