Incendiu devastator în Croația: 500 de persoane evacuate de pe insula Brac. Flăcările au distrus 3.500 de hectare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 10:42

Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate de pe insula croată Brac, după ce un incendiu de vegetație a distrus circa 3.500 de hectare și s-a apropiat periculos de zonele locuite. Flăcările, izbucnite încă de joi, au rămas active, iar pompierii au intervenit pe parcursul întregii nopți pentru a limita extinderea focului, relatează AFP.

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