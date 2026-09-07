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Explozie mortală în Italia. Un român ar fi murit în timp ce pregătea un dispozitiv pentru atacarea bancomatelor

Carabinieri

Carabinieri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 11:53

Un român de aproximativ 40 de ani a murit într-o explozie produsă în apropiere de Andria, în sudul Italiei. Anchetatorii verifică ipoteza potrivit căreia acesta și un alt bărbat ar fi manipulat un dispozitiv exploziv folosit pentru spargerea bancomatelor.

Un român în vârstă de aproximativ 40 de ani a murit într-o explozie produsă în zona rurală a orașului Andria, în sudul Italiei. În deflagrație a murit și un bărbat italian, tot de aproximativ 40 de ani. Potrivit primelor informații din anchetă, cei doi ar fi fost identificați pe baza amprentelor și a unor semne distinctive. Confirmarea oficială a identităților urmează să fie făcută după autopsii și analize medico-legale.

Anchetatorii verifică dacă cei doi manipulau explozibili

Una dintre principalele ipoteze este că românul și celălalt bărbat manipulau materiale explozive în momentul deflagrației. Autoritățile verifică dacă pregăteau o așa-numită „marmotta”, un dispozitiv exploziv folosit în Italia pentru atacarea bancomatelor și a casierelor automate. Această ipoteză nu a fost însă confirmată oficial până în prezent, scrie Buonasera24.it.

O mașină furată, găsită în apropiere

Ancheta este coordonată de Procuratura din Trani. Autoritățile încearcă să afle de unde provenea materialul exploziv și ce s-a întâmplat înainte de explozie.

În apropierea vilei unde s-a produs deflagrația a fost găsit și un Ford Kuga declarat furat. Imobilul aparține unui bărbat de 77 de ani, însă până acum nu a fost stabilită o legătură dovedită între acesta și incident.

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