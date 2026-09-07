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Extern· 1 min citire
Explozie mortală în Italia. Un român ar fi murit în timp ce pregătea un dispozitiv pentru atacarea bancomatelor
Carabinieri
Un român de aproximativ 40 de ani a murit într-o explozie produsă în apropiere de Andria, în sudul Italiei. Anchetatorii verifică ipoteza potrivit căreia acesta și un alt bărbat ar fi manipulat un dispozitiv exploziv folosit pentru spargerea bancomatelor.
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