S-a aflat cine este femeia moartă în Penitenciarul Târgșor. Era condamnată la șase ani de închisoare și făcea parte din Clanul Pian

Au apărut informații despre identitatea femeii care a murit la Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou, în seara zilei de 1 octombrie 2026. Este vorba despre Zenobia Duduianu, în vârstă de 60 de ani, membră a familiei Duduianu și condamnată la șase ani de închisoare.
Femeia își ispășea pedeapsa într-un dosar în care a fost condamnată pentru viol și lipsire de libertate, după un caz în care victima era o adolescentă de 17 ani.
Zenobia Duduianu a murit în Penitenciarul Târgșor
Potrivit informațiilor relatate de spynews.ro, starea de sănătate a deținutei s-ar fi deteriorat în cursul zilei de joi, 1 octombrie. Femeia ar fi prezentat probleme respiratorii severe, iar personalul medical al penitenciarului a intervenit pentru stabilizarea acesteia.
Zenobia Duduianu se afla deja în evidența medicală a unității penitenciare cu afecțiuni grave.
Medicii i-ar fi administrat tratament și oxigen, însă starea sa nu s-a îmbunătățit. În aceste condiții, a fost solicitată intervenția unui echipaj medical prin intermediul numărului de urgență 112.
Înainte de sosirea ambulanței, femeia a intrat în stop cardio-respirator.
Medicii au încercat să o resusciteze
Eforturile de salvare au început imediat. Personalul medical din penitenciar a efectuat manevre de resuscitare, iar procedurile au fost continuate de echipajul medical ajuns la fața locului.
În ciuda intervenției, Zenobia Duduianu nu a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată.
Potrivit informațiilor prezentate despre caz, decesul ar fi survenit în urma unui infarct, pe fondul problemelor medicale grave pe care femeia le avea.
Pentru ce fusese condamnată Zenobia Duduianu
Zenobia Duduianu executa o pedeapsă de șase ani de închisoare în urma unui dosar penal în care a fost judecată alături de alți membri ai familiei Duduianu.
Cazul datează din 2019 și viza răpirea unei adolescente în vârstă de 17 ani. Potrivit acuzațiilor reținute în dosar, fata ar fi fost luată de pe stradă și privată de libertate în contextul unei tentative de a-i fi impusă o căsătorie aranjată.
Ulterior, adolescenta ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale cu un alt tânăr.
În dosarul respectiv au fost condamnați opt inculpați, printre care s-a aflat și Zenobia Duduianu.
Un caz care a implicat mai mulți membri ai familiei Duduianu
Ancheta și procesul au vizat mai multe persoane din familia Duduianu, în legătură cu faptele comise asupra adolescentei.
Zenobia Duduianu a primit o condamnare de șase ani de închisoare și își executa pedeapsa la Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou.
La vârsta de 60 de ani, femeia a murit în unitatea penitenciară, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Intervenția personalului medical și a echipajului de urgență nu a reușit să îi salveze viața.