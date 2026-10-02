S-a aflat cine este femeia moartă în Penitenciarul Târgșor. Era condamnată la șase ani de închisoare și făcea parte din Clanul Pian

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 oct. 2026, 23:37

Au apărut informații despre identitatea femeii care a murit la Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou, în seara zilei de 1 octombrie 2026. Este vorba despre Zenobia Duduianu, în vârstă de 60 de ani, membră a familiei Duduianu și condamnată la șase ani de închisoare.

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