România, țara tuturor posibilităților: două femei și-au amenajat singure trotuarul din fața casei, fără să mai aștepte după primărie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 16:40

O situație inedită a atras atenția internauților după ce două femei au fost filmate în timp ce lucrau la amenajarea trotuarului din fața casei. Îmbrăcate elegant și încălțate cu tocuri, cele două au pus mâna pe uneltele necesare și au trecut la treabă.

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