România, țara tuturor posibilităților: două femei și-au amenajat singure trotuarul din fața casei, fără să mai aștepte după primărie

O situație inedită a atras atenția internauților după ce două femei au fost filmate în timp ce lucrau la amenajarea trotuarului din fața casei. Îmbrăcate elegant și încălțate cu tocuri, cele două au pus mâna pe uneltele necesare și au trecut la treabă.
Imaginile publicate pe rețelele de socializare au strâns sute de mii de vizualizări și mii de reacții. Femeile au fost surprinse în timp ce turnau și nivelau betonul, iar în anumite momente au fost ajutate și de un bărbat.
Au lăsat ținutele elegante și s-au apucat de lucru
Cele două femei au atras atenția nu doar prin faptul că au decis să rezolve singure problema trotuarului, ci și prin ținuta pe care o purtau.
În imaginile devenite virale, acestea apar îmbrăcate în fuste, cu bijuterii și încălțate cu pantofi cu toc, în timp ce lucrează la amenajarea suprafeței din fața locuinței.
Cu ajutorul uneltelor necesare, femeile au turnat beton și l-au întins astfel încât suprafața să fie cât mai uniformă.
Trotuarul a fost nivelat manual
Din imaginile distribuite online se poate observa că femeile au știut cum să lucreze materialul și să obțină o suprafață relativ uniformă.
La un moment dat, un bărbat intervine pentru a le ajuta și pentru a finisa lucrarea. Activitatea a fost urmărită de mai multe persoane, iar momentul a stârnit reacții amuzate și de apreciere în mediul online.
Nu este clar din imaginile prezentate în mediul online dacă lucrarea a fost realizată pe un teren privat sau pe o suprafață care aparține domeniului public.
Imaginile au strâns sute de mii de vizualizări
Filmarea a devenit rapid virală pe rețelele de socializare, adunând, potrivit informațiilor din materialul de origine, peste 800.000 de vizualizări și mai mult de 30.000 de aprecieri.
Mulți dintre cei care au văzut imaginile le-au felicitat pe cele două femei pentru inițiativă și pentru modul în care s-au descurcat.
„Bravo, doamnelor”, „Treaba asta nu am mai văzut-o până acum” și „Bravo lor! Sper să vadă toate mesajele de apreciere” s-au numărat printre reacțiile utilizatorilor.
Au existat și persoane care au venit cu sugestii tehnice privind finisarea betonului, în timp ce alți internauți au făcut glume despre rolurile tradițional asociate femeilor și bărbaților.
Este legal să torni beton pe domeniul public?
Dincolo de caracterul inedit al imaginilor, există și o problemă importantă: regimul juridic al suprafeței pe care este făcută lucrarea.
Dacă trotuarul se află pe domeniul public, lucrările nu pot fi realizate pur și simplu fără respectarea procedurilor legale. Administrarea și întreținerea străzilor și a spațiilor publice intră în responsabilitatea autorităților locale, iar lucrările trebuie să respecte documentațiile și reglementările aplicabile.
De asemenea, legislația privind lucrările în zona drumurilor publice prevede condiții de autorizare pentru anumite intervenții. Codul penal sancționează efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public fără autorizația de construire necesară ori cu încălcarea condițiilor acesteia.
Prin urmare, înainte ca o astfel de lucrare să fie făcută, trebuie verificat regimul juridic al terenului și dacă sunt necesare aprobări sau autorizații. Situația este diferită în cazul unei suprafețe care aparține în mod legal proprietarului și nu face parte din domeniul public.